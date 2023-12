Eesti üks suurimaid teedeehitus- ja korrashoiu ettevõtteid Verston alustab koostöös Järelpinge Inseneribürooga detsembris Rae vallas Rail Balticu Põrguvälja tee maanteeviadukti ehitamist. Järveküla ja Jüri asumit ühendaval teel suunatakse autoliiklus ümber alates jaanuarist 2024.

„Tulevane Rail Balticu raudtee hakkab kulgema Põrguvälja tee alt läbi, mille jaoks rajatakse sinna viadukt ja tehnosüsteemid. Sealne sõidu- ja kergliiklustee jäävad samale tasapinnale, suundudes edaspidi üle viadukti. Selleks kaevame tee alla sügava süvendi,“ selgitas Verstoni projektijuht Marek Aun. Ehitusobjekti ala hõlmab teest umbes 450 meetrit, millest viadukti pikkus põhiprojekti järgi on 80 meetrit.

Kaart teelõigust, kus toimuvad ehitustööd.

Ehitustööd kestavad ligi kümme kuud ning riigihankelepingu järgi peab viadukt olema valmis hiljemalt 2024. aasta novembriks. Töödega alustatakse detsembri keskpaigas. Esimese etapina tõstetakse ringi viaduktile ette jääv veekanali trass. Sel ajal veel ei suunata liiklust ümber, kuid alates jaanuarist on kuni viadukti valmimiseni Põrguvälja teelõik 6,9–7,6 kilomeetril autoliiklusele suletud.

„Anname endast parima, et ehitustööd võimalikult vähe häiriksid piirkonna elanike igapäevast elu ja seal tegutsevate ettevõtete toimetamist,“ ütles Aun. Rajatava viadukti vahetus läheduses asuvatele ettevõtetele Instwork, Maag Food, Atlas Tehnika ning eramajale aadressil Põrguvälja 25c tagatakse kogu ehitustööde ajaks takistusteta ligipääs.

Muudatused liikluskorralduses

Liiklejate informeerimiseks paigaldatakse autoliiklust ümbersuunavad märgid juba alates Tartu maanteest. „Ehitusperioodil on ligipääs Jüri tehnoparki Tartu maanteelt Pildiküla Olerexi juurest või Jüri ringtee kaudu,“ tõdes Aun. Antud teelõiku läbib ööpäevas ligi 2600 sõidukit, millest enamik on sõiduautod.

Koostöös Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ-ga suunatakse ka sealne bussiliiklus veidi muudetud marsruudile. Tööde ajaks suletakse Lehmja kooli bussipeatus. Lähim teenindav peatus saab selleks ajaks olema Lehmja. Samuti suletakse Sinikivi Tallinna suunaline bussipeatus. Samas jääb avatuks Sinikivi Jüri suunaline peatus, mis hakkab teenindama ka pealinna poole sõitvaid busse. Seejuures teeb Tallinna-Jüri suunaline buss tagasipöörde Sinikivi tee ristmikul.

Jalakäijatele ja ratturitele tagatakse ohutu möödapääs töötsoonist ning selleks rajatakse neile ajutine kergliiklustee.

Killustik saadakse viadukti süvendist

Verston pakkus viadukti ehitamiseks välja keskkonnasäästliku lahenduse, kus kogu vajaminev killustik toodetakse kohapeal väljakaevatavast paekivist. „Esmalt eemaldame tööobjektil pehme pinnase ja seejärel kasutame sealt pae kättesaamiseks järkjärgulist lõhkamist. Väikesed lõhkelaengud summutatakse, et nende plahvatused ei häiriks piirkonna elanikke. Selleks kaasame lõhkamistöödele spetsialiseerunud alltöövõtja,“ kirjeldas Aun tööprotsessi.

3D pildid rajatavast viaduktist.

Kokku loodetakse viadukti august saada ligi 4000 tonni killustikku. „Nii vähendame märkimisväärselt viadukti ehitamisega tekitatavat keskkonnajalajälge. Selle võrra vähem tuleb kaevandustes killustikku toota ning ära jääb ka CO2 heide, mida tekitaksid 4000 tonni killustiku transportimisega 148 poolhaagise koormat vedavad raskeveokid,“ selgitas Verstoni projektijuht.

Viadukti maksumus kokku on 2,8 miljonit eurot. Selle ehitamiseks tegid ühispakkumise Verston ja Järelpinge Inseneribüroo. Tööde tellija on Transpordiamet ja finantseerija Rail Baltic Estonia. Verstoni jaoks on see esimene Rail Balticu projekt.

2010. aastal tegevust alustanud Verston on kasvanud Eesti üheks suuremaks teedeehituse ja korrashoiu täisteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis panustab valdkonna arengusse, kaasajastamisse ning efektiivsuse suurendamisse. Verston on seadnud ambitsioonika eesmärgi saada maailma kõige keskkonnasäästlikumaks taristuettevõtteks.

Ettevõte on koos partneritega ehitanud mitu riigile olulist objekti, näiteks Reidi tee Tallinnas, Kommunismiohvrite Memoriaali taristu, Saarde tuulepargi teedetaristu ning Tallinna ja Ämari lennujaama laiendused, asfalteerinud Tartu maantee Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo neljarealised lõigud. Suurematest objektidest on hetkel töös Sopi-Tootsi tuulepargi teedetaristu rajamine ja Pärnu-Uulu neljarealise teelõigu ehitus. Ettevõte annab tööd ligi 330 inimesele. Omas tegevusvaldkonnas on Verston esimene ehitusettevõte, kes liitus Rohetiigriga.

Animatsioon: liikluskorraldus Rail Balticu Põrguvälja maanteeviadukti ehituse ajal.