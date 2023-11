DAB+ tehnoloogia võimaldab kasutada ühte digiraadio saatjat kuni paarikümne raadioprogrammi edastamiseks, samas kui analoograadio puhul edastab üks saatja ühte programmi. Samaaegselt edastatavate programmide koguarv sõltub signaali levialast ja programmide helikvaliteedist. Digiraadio eelisteks on parem ja ühtlasem helikvaliteet ning suuremad lisateenuste võimalused nagu programmiinfo, uudiste, laulusõnade jm kuvamine vastuvõtja ekraanil.

„Meil on hea meel, et koostöös Leviraga saame veelgi enam populariseerida digiraadiot Eestis ja laiendada pakutavat programmivalikut lisaks Tartule ja Pärnule ka Tallinnas ja Harjumaal. Tuues veelgi esile digitaalraadio eeliseid, käivitasime tänasest kaheks kuuks täiesti uue raadiojaama Duo Greatest Christmas Hits, mis mängib ööpäevaringselt ainult parimaid jõululaule. Samuti tekib tehniline võimalus ukrainlastele suunatud uue raadiojaama Druzi leviks,“ ütles Duo Media Networksi tegevjuht Risto Rosimannus.

Uus saatja käivitatakse koostöös Duo Media Networksiga ja selle vahendusel kuuleb käivitamise hetkest viite uut raadiojaama, mis Tallinnas ja Harjumaal pole seni levinud. Nendeks on uuemat rockmuusikat edastav Duo Rock, üheksakümnendate ja nullindate tantsumuusikat edastav Duo Dance, esimene ukrainakeelne Eesti raadiojaam Druzi, lisaks ka Tartu Pereraadio ning venekeelne Semeinoje Radio. Lõuna-Eestis populaarseks saanud raadio Elmar tütarjaam Elmari tantsuõhtu jõuab samuti tagasi Põhja-Eestisse. Järgnevate kuude jooksul programmide valik täieneb.

