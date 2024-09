Augusti lõpus võttis Tallinna linnavolikogu vastu määruse, millega tulemusena läheb lapsevanemate elu kergemaks. Määrusega kaob seni kehtinud nõue, et laps peab olema kantud kolme munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja, et saada lapsehoiuteenuse toetust.

Sageli on just Tallinna lapsevanemate seas jäänud silma mure, et lasteaia puhul ollakse sundvaliku ees ning laps lisatakse kohast ilmajäämise hirmus järjekorda kohe peale sündi. Hoolimata eelistusest tuli senini valida lasteaed või -hoid, kuhu parajasti kohta pakuti. Uue määruse vastuvõtmine annab vanematele suurema valikuvabaduse laste haridustee üle otsustada. Vähenema peaksid pikad järjekorrad munitsipaallasteaedades ja toetuse kasutamine hõlbustub.

Aleksei Jašin. FOTO: Tallinna Strateegiakeskus

Valikuvõimalused laienevad

Eelmise aasta detsembris menetlesid Tallinna volikogu ja eelnev linnavalitsus eralastehoiu toetamise määrust ning nende otsuse järgi muutus eralastehoiu toetamise kord hoopiski karmimaks. Uus linnavalitsus võttis selle teema esimesel võimalusel päevakorda ning kohe pärast volikogu suvepuhkust jõudis määruse muudatus arutlusele ka linnavolikogus. „Koalitsioonileppe kohaselt käsitletakse erakoole, -lasteaedu ja -lastehoide Tallinna haridussüsteemi osana ning töötatakse välja läbipaistev mudel nende tegevuse toetamiseks linnaeelarvest,“ selgitab Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin. Eralasteaiad pakuvad sageli alternatiivseid õppe­programme ja metoodikaid ning linna loodud toetuste süsteem motiveerib selliste asutuste arengut, suurendades haridusvõimaluste mitmekesisust linnas.

Määruse muudatus võimaldab peredel vabamalt ja vastavalt eelistustele valida oma lapsele sobiva lapsehoiu või lasteaia. Muudatus mõjub positiivselt ühele suurimale probleemile Tallinna lasteaedade järjekordade osas, millest on pea igas lasteteemalises sotsiaalmeedia grupis pidevalt juttu. Nimelt ei pea vanemad, kes soovivad linnalt toetust saada, enam taotlema kohta munitsipaallasteasutustes. „Selle tulemusena saavad linna partnerid eraalushariduse valdkonnas kindluse tuleviku suhtes ja võimaluse oma tööd paremini planeerida. Linn saab aga parema ülevaate lasteaedade järjekordadest ja vajadusest täiendavate lasteaiarühmade loomiseks,“ lisab Jašin.

Lapsevanemad, kes on mitme haridusasutuse järjekorras, peaksid tuginema oma tegelikule soovile. Ehk neil on võimalus jätta laps selle asutuse järjekorda, kuhu nad ka tegelikult kohta soovivad ning soovi korral loobuda kohasoovist asutustes, kuhu nad tegelikult last viia ei taha.

Kaarel Rundu. FOTO: Silver Gutmann

„Soovitust kohe sünni järel laps järjekorda panna ei ole Tallinna haridusamet kunagi andnud. Ent kui lapsevanemad on mingil hetkel teadlikud, kus on nende elukoht ja/või liikumisteed sel ajal, kui lapsele lasteaiakohta vaja on, samuti on neil kindel eelistus lasteaia osas, võib muidugi lapse varakult järjekorda lisada,“ kommenteerib Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

„Vanematel on võimalik valida, kas jääda munitsipaalasutusse kohaootele või mitte. See on vanema võimalus, kui ta soovib kohta munitsipaallasteaeda. Igal lapsevanemal, kes soovib kohta munitsipaallasteasutusse, on õigus panna laps munitsipaallasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirja ja võtta pakutud koht vastu talle sobival ajal,“ lisab Rundu.

Toetuse saamine muutub tugiteenusteks

Muudatus võimaldab lapsehoiuteenuse toetust saada edaspidi ka juhul, kui laps ei ole kantud munitsipaallasteasutuse nimekirja ning maksete tegemine lõpetatakse, kui laps kantakse munitsipaallasteasutusse. Toetuse saajal on võimalik toetust kasutada ka logopeedi ja eripedagoogi või muu lapsega seotud tugiteenuse kulu, õppekäikude kulu ja kommunaalkulu katteks.

„See tähendab, et toetuse saaja on teenuse osutaja, kes esitab Tallinna haridusametile vormikohase taotluse toetuse saamiseks ja seda kõigi kulude katmiseks. Toetuse saaja võib toetust kasutada täiendavalt ka tugiteenuste, õppekäikude ja kommunaalkulu katmiseks,“ selgitab Rundu.

Tänavu on Tallinna eelarves lapsehoiuteenuse toetamiseks 4,9 miljonit eurot ja lapsehoiuteenuse toetust saavad 1615 last. Vajadusel planeeritakse täiendavad eelarvevahendid 2025. aasta eelarvesse.