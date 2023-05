Rae valda kerkivale enam kui 40 miljonit eurot maksvale Uus-Järveküla uusarendusele pandi nurgakivi, enam kui neljandik kodudest on juba müüdud.

Samaaegselt sümboolse nurgakiviga võeti uues elurajoonis esimeselt kuuelt majalt juba maha ka sarikapärjad. „Inimesed kibelevad oma uusi kodusid kätte saama ja nii on meie ehituspartner NOBE viimastel kuudel väga head tööd teinud ning esimesed ridamajad on juba oma kõrguse kätte saanud,“ selgitas Invego juht Kristjan-Thor Vähi ning lisas, et esimesed elanikud kolivad Uus-Järvekülasse juba järgmise aasta varakevadel.

„Uus-Järveküla on meie fondi esimene investeering elukondlikku kinnisvaraarendusse, mistõttu jälgime selle ehitamist erilise huviga. Hea on näha, et meie otsus on end õigustanud ja arendusprojekt edeneb ladusalt,“ ütles EfTENi jaeärisuuna juht Kristjan Tamla.

Coop Panga ärikliendi finantseerimise äriliini juht Lehar Kütt rõhutas Uus-Järveküla projektist rääkides panga missiooni viia Eesti elu edasi. „Eesti inimeste jaoks uute kodude rajamise toetamine on üks osa selle missiooni elluviimisest. Nii nagu Coop Pank armastab olla keset elu, rajatakse ka Uus-Järveküla elurajoon piirkonda, mis pakub head ja turvalist elukeskkonda ning samas ka kiireid ühendusi Tallinnaga,“ sõnas Kütt.

„Huviliste ja sõlmitud lepingute kiire lisandumine näitab, et vaid rida- ja paarismajadest koosneva elurajooni vastu on nõudlus suur. Oleme tänaseks algselt kavandatud mahtu suurendanud ja nii tuleb Uus-Järvekülasse kokku üle 200 uue kodu,“ lisas Invego juht Kristjan-Thor Vähi.

Uus-Järveküla elurajooni arendab Invego koostöös EfTEN Capitali kinnisvara fondiga EfTEN United Property Fund, mis sõlmis projekti rahastamiseks hiljuti Coop Pangaga 15,4 miljoni eurose laenulepingu. Uus-Järveküla projekteerib PIN Arhitektid ja ehitustööde eest vastutab NOBE. Kokku valmib Uus-Järvekülas üle 200 uue kodu.

Fotogalerii leiad siit! Fotode autor Andrei Ozdoba.