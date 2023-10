Alates laupäevast ehk 21. oktoobrist 5. novembrini peetakse Tallinna Botaanikaaias kõrvitsafestivali, mille käigus esitletakse põnevaid kõrvitsasorte, toimuvad eesti- ja venekeelsed ekskursioonid ning temaatilised töötoad. Palmimaja kohvikus pakutakse nädalavahetustel kõrvitsatoite. Kõrvitsaretseptide jagajaile ja kõrvitsast inspireeritud kostüümide kandjaile loositakse auhindu.

„Kõrvits on köögivili, mis sobib ühtviisi hästi supiks, salatiks, moosiks, soolaseks pirukaks ja magusaks koogiks. Tema seemned on söödavad ning osavamad on viljalihast isegi veini kääritanud. Nende suurepäraste omaduste tõttu väärib kõrvits ka suuremat tähelepanu ning seetõttu on hilissügis Tallinna Botaanikaaias pühendatud kõrvitsale,“ ütles Tallinna Botaanikaaia metoodik ja kõrvitsafestivali kuraator Eliko Petser. „Kutsume külastajaid üles põnevaid kõrvitsaroogasid küpsetama ning otsima uusi maitseid toidulauale.“

Aednikutundides ja töötubades saab teada, milline on taldrikkõrvits, pudelkõrvits, ilukõrvits, käsnkõrvits või suvikõrvits. Nädalavahetustel on võimalik osaleda ka meisterdamise töötubades, kus valmistatakse erinevatest materjalidest kõrvitsaid.

Näitusekõrvitsad on kasvanud ja kosunud Tallinna Botaanikaaia aednike hoolsa pilgu all. Täiendust on tulnud ka Lõuna-Eestist.

Kõrvitsate kasvatusest saab lisateadmisi läbi ekskursioonide: 22.10, 28.10 ja 29.10 kell 13.00–14.00 toimub „Aednikutund“, mida viib läbi kõrvitsaid kasvatanud Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Ave Visnapuu.

21.10 ja 04.11 kell 11.30-12.30 on venekeelsed ekskursioonid, mida viib läbi giid Maria Strukova.

Kõrvitsate meisterdamise töötoad suurtele ja väikestele toimuvad 21.10, 22.10, 28.10, 29.10, 04.11 ja 05.11 kell 12.00–15.00 Pille Hermanni juhendamisel.

Lastele tehakse pühapäeviti kell 13.00–15.00 näomaalinguid ning laupäeval, 4. novembril kell 13.00–14.30 toimub fruktodisaini töötuba.

Kõrvitsafestivalil visatakse pilk ka Halloweeni traditsioonidesse, mis ulatub kaugetesse aegadesse ning mil keldi tavade järgi saadetakse ära valgus ja tähistatakse suve lõppu ning uue aasta algust.

Kõrvitsafestivali rõõmsamaks tegemiseks ja paremaks meelde jätmiseks saab festivalil osaleja tulla kohale kõrvitsast inspireeritud kostüümis. Kõikide kostüümides tulijate vahel loositakse igal nädalal välja üks perepilet, üks aastakaart ja Tallinna Botaanikaaia meeneid. Loosis osalemiseks tuleb postitada endast pilt kostüümis oma Instagrami või Facebooki story‘sse märkides ära Tallinna Botaanikaaia konto või saates foto e-postile aed@botaanikaaed.ee.

Tallinna Botaanikaaed kutsub festivali raames kokandussõpru jagama ka oma lemmikretsepti kõrvitsast. Botaanikaaed ootab kõrvitsatoidust fotot koos retseptiga aadressile aed@botaanikaaed.ee. Kõigi Facebookis avaldatud retseptide vahel loositakse Tallinna Botaanikaaia aastakaart.

Sissepääs festivalile Tallinna Botaanikaaia tavapiletiga. Tallinna Botaanikaaed on avatud iga päev kell 11.00–16.00. Registreerumine ekskursioonidele ja töötubadesse.

Fotod!