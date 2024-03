6. märtsil kuulutati Eesti tööandja brändikonkursi „Unistuste tööandja 2024“ võitjaks Harjumaa ettevõte Estanc AS.

Lisaks sai Estanci juht Priit Haldma ka parimale noorele juhile määratud Tõusva tähe eriauhinna. Žürii hinnangul tõi Estancile edu paindlikkus ja inimkeskne juhtimine.

1992. aastal asutatud ekspordiettevõte põhineb Eesti kapitalil ning asub Rae vallas Pildikülas. Estanci eesmärk on pakkuda ettevõtetele süsteemselt tehnoloogia-inseneeria lahendusi.

Priit Haldma sõnul annavad neile suuresti tegevusraamistiku Estanci ülilahedad kliendid, enamasti Skandinaavia ettevõtted. „Estancis on kasutusel holakraatiast inspireeritud paindlik, muutustele reageeriv inimkeskne juhtimine. Võimupõhise hierarhia asemel on meil eesmärgipärane hierarhia,“ selgitas Priit Haldma. Parimaks avaliku sektori ettevõtteks tunnistati Eesti loodusmuuseum, kaubandusettevõtete kategoorias oli edukaim Lidl Eesti OÜ. Varasemalt on unistuste tööandjaks kuulutatud rahvusarhiiv, töötukassa, päästeamet, Ahhaa teaduskeskus, sisekaitseakadeemia, Nortal, Elisa, Pipedrive, Ericsson ja LHV.

11. korda toimunud konkurssi korraldab Visionest Institute, endise nimega Marketingi Instituut.