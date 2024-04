Eelmisel aastal projektiga „Rohejälg“ rajatud Raekoja platsi suvepark avatakse sel aastal taas. Mai alguses tuuakse platsile pingid, lava ja paviljonid, täielikus taimeilus on park olemas juuni alguseks.

„On hea meel, et mullu Raekoja platsil olnud mööbel ja haljastus jõuab oma kohale tagasi ja rõõmustab tänavugi linlasi. Ajutine park tõestas, et istumis- ja olesklesmisvõimalusi pole linnaruumis kunagi ülemäära palju ning uusi kohti, kus värskes õhus aega veeta, hinnatakse väga. Ka Raekoja platsist mitte kaugele – Vabaduse väljakule jõuavad kõigi eelduste kohaselt jaanipäevaks uued pingid ja rohelus,“ ütles Kesklinna linnaosa vanema asetäitja Riho Kangur.

Raekojaplatsi uus ilme meelitab inimesi. Fotode autor: Tõnu Tunnel

Raekoja platsi pargi autorid on Tallinna Strateegiakeskuse Ruumiloome osakonna arhitekt-linnaplaneerija Ann Kristiin Entson ja maastikukujundaja Hannes Aava, kes lõid suviti jõude seisvale platsile mitmekülgsete ajaveetmise võimalustega pargi, kus saab muu hulgas istuda ja lugeda raamatuid rahvusraamatukogu sisustatud raamaturiiulist, oleskleda ripptoolides ning jälgida välilaval toimuvaid kontserte ja etendusi. Pargi hoolikalt valitud haljastuses kasutatakse taimi, mis sügisel omale kesklinna haljasaladel ja parkides püsiva asukoha leiavad.

Sel aastal läbib park väikse uuenduskuuri. „Suveparki on sel aastal plaanis natuke kohandada, taktikalise urbanismi üks printsiipe ongi ju kiired katsetused ja erinevate variantide testimine linnaruumis. Vastavalt kasutajate ja suurürituste korraldajate tagasisidele muudame moodulite paigutust ning kohandame ka taimevalikut,“ ütleb Keskkonna- ja Kommunaalameti avaliku ruumi kavandamise juht Liina-Liis Urke.

Mullu suvel ja sügisel viis SEI Tallinn Raekoja platsi kasutamise kohta läbi ka uuringu, mis näitas, et park täitis linna eesmärgid vanalinna elavdada, luua koht kohalikele ja tarbimisvaba ruum. Nii kohalikud kui ka turistid võtsid pargi hästi vastu: tagasiside oli ülekaalukalt positiivne ja seda oodatakse tagasi. Kasutajate jaoks muutis park Raekoja platsi suvel selliseks ajaveetmis- ja kogunemiskohaks, kus on hea korraks aeg maha võtta ja rahulikult olla. „Väga meeldiv on näha, et meie seatud eesmärk sai täidetud ning suvepark ei jäänud vaid üheaastaseks testiks, vaid naaseb ka sel aastal,“ ütleb pargi üks autoreid Ann Kristiin Entson.

Lisaks sellele pälvis Raekoja platsi park ka erialaliidu tunnustuse, olles Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia nominent.

Foto autor: Tõnu Tunnel

Projekt „Rohejälg“ sündis mullu Euroopa rohelise pealinna aastal Tallinna soovist linnaruumi kvaliteeti parandada, tuua linna uut haljastust, toetada linnasiseste rohevõrgustike kujunemist ning katsetada taktikalise urbanismiga uudseid linnaruumilisi lahendusi. Lisaks Raekoja platsi pargile sai mullu uue ilme Pirita jõe suudme ala ja linnahalli ümbrus, üle linna rajati lilleniite ja toidusalusid ning istutati mitusada puud. Tänavu valmivad Trassipark Liivalaia tänava ääres ning asumikeskuste uued ilmed Lasnamäel Mustakivis ja Nõmmel Jaama tänaval.