Euroopa rohelise pealinna aastal rajatakse projekti „Rohejälg“ raames Tallinna magalapiirkondadesse üheksa viljapuude, marjapõõsaste ja ravimtaimedega toidusalu, kust saavad kõik soovijad endale vilju, marju ja ürte söömiseks korjata.

Toidusalud on tiheda istutusega haljasalad, mis koosnevad peamiselt söödavate viljadega taimedest. Nende rajamine aitab kaasa mitmete rohelise pealinna eesmärkide täitumisele: elurikkuse suurendamine, kliimamuutustest tingitud muutustega toimetuleku suurendamine ning kogukondade sidususe tugevdamine.

Toidusalusid iseloomustab tihe istutus, mis takistab soovimatute taimede vohamist ning võimaldab samas väikese pindala pealt palju saadusi koguda. Salu taimed pakuvad toitu nii inimestele aga ka lindudele ja tolmeldajatele, mille tulemusel paraneb linnas elurikkus. Lisaks suurendavad toidusalud maastikulist mitmekesisust, alandavad soojussaare efekti ning mahendavad tugevat tuult.

„Linnades toidukasvatamine ei ole ainult lihtsalt kiiresti populaarsust koguv trend, vaid mõistlik viis, kuidas linlastele odavat ja tervislikku toitu võimaldada. Lisaks on saludel positiivne mõju linlaste vaimsele tervisele, pakkudes kodulähedast võimalust loodust nautida,“ sõnas abilinnapea Vladimir Svet. Ta lisas, et sellised algatused näitavad ka, et rohelise pealinna aastal tehtu jääb linna ilmestama ka edaspidi. Kuigi tiitliaasta ise saab läbi, siis mõnusam linnaruum ja mõtteviisi muutus jäävad.

„Ei saa mööda vaadata ka kliimamuutustest ja nendega kaasnevatest kriisidest – ka toidukriisidest –, mille valguses räägitakse linnastunud ühiskondades üha enam toiduturvalisusest. Toidusalud on siinkohal väike, kuid oluline panus toiduturvalisuse suurendamisel,“ ütles Svet.

Esmajoones luuakse toidusalud linnaosadesse, kus on vähem eraaedasid. Esimesed neli toidusalu on praegu rajamisel Lasnamäel Pae tänaval, Põhja-Tallinnas Niidi põigus ning Mustamäel Vilde teel ja Sõpruse puiesteel. Lisanduvad toidusalud Kristiine ja Mustamäe piiril Tildri tänaval, Lasnamäel Mahtra tänaval ja Võru tänaval, Mustamäel Sütiste teel ja Haaberstis Kõrgepinge tänaval.

Toidusalusid ei rajata kohtadesse, kus mullaproovid seda ei võimalda ning kus lähedal on suured sõiduteed või halva õhukvaliteediga ala. Siiski on soovitatav kõik saludest korjatud taimed enne söömist ära pesta.

Tallinna Euroopa rohelise pealinna projekt „Rohejälg“ hõlmab erinevaid tegevusi, mis keskenduvad linnaruumi ja rohealade kvaliteedi parandamisele, uue haljastuse lisamisele ning ruumilise kvaliteedi tõstmisele tihedalt kasutatavates kohtades. Samuti toetab projekt linnasiseste rohevõrgustike arendamist ning pakub uudseid linnaruumilisi lahendusi. „Rohejälje“ raames loodi näiteks Raekoja platsi suvepark, üle linna 14 lilleniitu, Jõesuu tänava puhkeala jne.