Põhilised ained, mida teenistuskoertel tuleb lõhna järgi avastada, on narkootikumid, tubakas ja lõhkeaine. Just nende ainete avastamisel võistlus toimuski. Säärane teenistuskoerte võistlus toimus Eestis neljandat korda.

Koerte jaoks oli tegemist kahe eraldi võistlusalaga – lõhna otsimine esemetest, mis asuvad kusagil maastikul ja lõhna otsimine aia küljes olevatest esemetest. Võistlused toimusid kahel otsingurajal, millest kumbki sisaldas vähemalt pooltsada eset. Kokku osales võistlusel 30 koeratiimi politsei- ja piirivalveametist, päästeameti demineerimiskeskusest, maksu- ja tolliametist ning vanglateenistusest. Lisaks oli mõõduvõtmisele tulnud kaks võistluspaari Läti sõjaväepolitseist.

Koerte lõhnatundmise võistluse peakorraldaja Urve Lageda kinnitab, et sellised võistlused on olulised nii koerajuhtidele kui ka koertele. „Juhid saavad vahetada kogemusi, luua kontakte ning näha enda ja teiste ametkondade koerte taset,” selgitab Lageda. „Koerte jaoks on sellised võistlused hea viis, kuidas peremeestega kvaliteetselt ja kontsentreeritult aega veeta ja treenida.“

Urve Lageda sõnas pärast jõuproovi lõppu, et sel aastal oli võistlejate tase iseäranis kõrge, samas ka ühtlane ning võitjate välja selgitamine nõudis seetõttu tavapärasest rohkem lisavoore. Tänavuse tiitli Meisternina 2023 pälvis koer Timo koos koerajuht Aleksanderiga päästeameti demineerimiskeskusest.

Narkootilise aine otsimine maastikult

• 1. koht – Annika Sild ja Ronja (Tartu vangla).

• 2. koht – Jelena Jegorova ja Chelsi (EMTA).

• 3. koht – Kätlin Kentel ja Romi (PPA).

• 4. koht – Taimi Plaado ja Pentu (EMTA).

Lõhkeaine otsimine maastikult

• 1. koht – Aleksander ja Timo (päästeameti demineerimiskeskus).

• 2. koht – Rasmus ja Ferro (päästeameti demineerimiskeskus).

• 3. koht – Aivars Grinbergs ja Xa (Läti sõjaväepolitsei).

Tubaka otsimine maastikult

• 1. koht – Erlend Aedmaa ja Muusa (EMTA).

• 2. koht – Jelena Jegorova ja Pixi (EMTA).

• 3. koht – Triin Atla ja Sofi (EMTA).

Narkootilise aine otsimine seinalt

• 1. koht – Annika Sild ja Ronja (Tartu vangla).

• 2. koht – Heli Reili ja Sky (Tallinna vangla).

• 3. koht – Riho Rannamäe ja Edu (Viru vangla).

• 4. koht – Heli Reili ja Dico (Tallinna vangla).

Lõhkeaine otsimine seinalt

• 1. koht – Aleksander ja Timo (päästeameti demineerimiskeskus).

• 2. koht – Sille ja Indi (päästeameti demineerimiskeskus).

• 3. koht – Ott ja Lexus (päästeameti demineerimiskeskus).

• 4. koht – Rasmus ja Ferro (päästeameti demineerimiskeskus).

Tubaka otsimine seinalt

• 1. koht – Triin Atla ja Sofi (EMTA).

• 2. koht – Erlend Aedmaa ja Muusa (EMTA).

• 3. koht – Jelena Jegorova ja Pixi (EMTA).

