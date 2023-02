Iga inimene jõuab kord elus teelahkmele, kas jätkata nii nagu seni või teha oma oskuste ja kogemustega rohkemat. Mina jõudsin selle äratundmiseni seekordsete valimiste lähenedes.

Olen poliitika- ja majandusajakirjanikuna, ettevõtjana ning nelja lapse isana kajastanud-kurtnud-imestanud, miks ei otsita õiglasemaid lahendusi, miks minnakse riigijuhtimisel mugavuse või tahtmatuse teed. Nüüd tundsin, et aitab – mul on ideid, tahtmist, energiat ja elukogemust, et olla üks neist, kes võtab vastutuse ja on osa meeskonnast, kes meie inimeste elujärge parandaks.

Abikaasaga loodud talumajapidamine ja Rapla Ratsakool toimib, omandatud kutseoskused toovad leiva lauale. Sain lähtuda südame kutsest, mitte sellest, kes pakub sooja kohta või millist valimistulemust ennustatakse.

Miks just Keskerakond? See oli teadlik valik. Mõtlesin enda jaoks läbi, mis on minu jaoks olulised valupunktid ja milline erakond neid kõige paremini esindab. Ning kelle nägemus asjade õiglasest ja õigest korraldusest minu tunnetele kõige enam vastab. Vastus oli mulle ilmselge – Keskerakond.

Esiteks lähenemine maksudele. Ei saa teiste erakondade kombel pugeda väidete taha, et vaja on vaid peenhäälestamist. Et erandid on saatanast ja maksude õiglusest on tähtsam, et kõik jääks nii kuis oli ja nii kuis on. Maksud on paratamatud, sest riigil peavad olema vahendid selleks, mida riigilt oodatakse. Aga maksud olgu õiglasemad ja jõukohasemad, alustades maksuastmetest kuni selleni, et ravimitelt pole minu arvates üldse eetiline makse korjata.

Nii jõuame ka õiglasemate palkade ja pensioniteni. Minu jaoks on oluline tegeleda palgavaesusega ning õiglasele palgale peab järgnema õiglane vanaduspension. Jah, see on riigile kulu, aga see oleks ka kokkuhoid – karm reaalsus toidupoes, apteegis sendiveeretamine, vähesed valikuvõimalused elus tähendavad ka tervena elatud aastate vähenemist ja kuhjuvaid raviarveid. Kui oma valdkonnas tegus olemist takistab kasin tervis ja töövõime, toob see kahju kogu majandusele.

Ja siit jõuamegi Keskerakonna peamise plussini minu silmis – siin ei olda kinni ühes teemas või ideoloogias. Siin otsitakse ja pakutakse lahendusi terve elukaare osas – meie laste haridustee ja huviharidus, õiglane ühiskonnakorraldus ja toimetulek kõigile, ettevõtjate toetamine võrdselt teiste riikidega, realistlik lähenemine energeetikale, väärtustatud eakad.

Usun, et suudan ja oskan olla tegus liige meeskonnas, kes otsib järgmises Riigikogus neile küsimustele lahendusi.