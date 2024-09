23.–30. septembrini toimuv spordinädal kutsub kõiki pikema ja tervema elu nimel regulaarselt liikuma, pakkudes selleks üle tuhande liikumisvõimaluse nii algajatele kui ka harrastajatele.

Uuringute kohaselt on enam kui pooled kõigist 16–64-aastastest Eesti elanikest ülekaalulised või rasvunud ning meestest on seda koguni 60 protsenti. Põhja-Eesti Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst ning spordinädala üks patroonidest kardioloog dr Margus Viigimaa märkis, et tööealise Eesti mehe peamiseks mureks on just liigsest kehakaalust põhjustatud terviseprobleemid, näiteks kõrge vererõhk ja kolesterool, samuti veresuhkru tase, mis on südame-veresoonkonna haiguste peamised riskitegurid. Kuid oma südame ja üldise füüsilise tervise heaks saab igaüks ise palju ära teha.

Elustiili muutmine

aitab

„Rohkem kui pooled südame-veresoonkonna haigustest on ennetatavad elustiili muutusega. Tervislikuma elustiili aluseks on regulaarne kehaline aktiivsus, kehakaalu normaliseerimine, tubakatoodete vältimine, tervislik toitumine ning stressi taseme langetamine,” ütles Viigimaa.

„Liikumine on eelduseks heale enesetundele. Nii nagu kopsuta ei saa hingata, ei saa meie tugisüsteem – luud, liigesed, lihased – toimida ilma liigutusteta. Kes ei liigu, jääb varem või hiljem haigeks, tekivad vaimse- või füüsilise tervise häired,“ rõhutas perearst Diana Ingerainen.

„Üle 25 aasta perearstikogemust on andnud mulle võimaluse näha haiguste kujunemist ja mulle teeb muret, et vaegliikumine ei ole nii tuntud terviseriski tegur kui näiteks tubaka tarvitamine. Süsteemse liikumisega on võimalik ennetada nii depressiooni kui kõrgvererõhktõve, aga seda ei teadvustata. Tegelikult loeb iga samm ja harjutus, et tõsta immuunsust ja parandada ainevahetust,“ lisas Ingerainen.

Spordinädal julgustab liikuma

„Spordinädala eesmärk on julgustada liikuma väikeste sammudega aktiivsema elustiili poole eelkõige neid, kes aktiivset füüsilist liikumist mingil põhjusel veel harrastanud ei ole. Regulaarne liikumine on üks kättesaadavamaid ja kindlamaid viise tervena elatud aastate juurde saamiseks,“ ütles SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse projektijuht ja spordinädala koordinaator Renna Nelis.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab täiskasvanutel tervise hoidmiseks nädalas vähemalt 2,5-5 tundi mõõduka või 1,25-2,5 tundi tugeva intensiivsusega kehalist aktiivsust.

Spordinädala programmis on tänavu üleriigilised liikumissündmused, kogukondlikud algatused ja avatud treeningud üle Eesti, mille seast on kõigil võimalik leida endale meelepärane liikumisviis, mida tervise nimel harrastama hakata.

Spordinädal toimub kümnendat korda ning selle juhtmõtteks on sel aastal „Liigume koos!“. Möödunud aastal toimus spordinädala raames üle Eesti 1101 sündmust, kokku registreeriti üle 200 000 osaluskorra. Spordinädala sündmusi algatas 705 erinevat organisatsiooni, kellest suurima panuse andsid haridusasutused.

HEA TEADA

Spordinädala üritused

Septembrist startis kuu lõpuni kestev sammukogumise kampaania „Tõmbame käima!“. Kampaania kutsub alustama sügist aktiivselt, liikudes ja kogudes septembrikuu jooksul iga inimese kohta vähemalt 200 000 sammu, mis on 6666 sammu päevas. Osalema on kõik oodatud septembrikuu jooksul ning lisainfot kampaaniaga ühinemise kohta leiab spordinädala veebilehelt spordinadal.ee/tombame-kaima.

22. septembril kutsuvad liikuma Paide–Türi rahvajooks ja rahvakõnd, Sportland Kõrvemaa rattamaraton ja Alutaguse elamusmaraton.

23. septembril liigub kogu Eesti heategevusliku teatejooksu rütmis. Koolinoortele suunatud teatejooks toimub 28 eri paigas üle Eesti.

26. septembril toimub kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks.

28. septembril kell 12–15 on kõik soovijad oodatud Kalevi keskstaadionile Tallinnas, kus toimub aktiivne perepäev #BeActive Night (tasuta). Tutvust saab teha erinevate spordialadega, võtta osa avatud treeningutest ja lõbusatest mõõduvõttudest ning küsida tervise ja liikumise nõu oma ala asjatundjatelt. Kohapeal ootavad osalejaid erinevad liikumismängud ja põnevad väljakutsed igale vanusele.

Septembri ja oktoobrikuu jooksul toimuvad Eesti erinevates maakondades spordiliitude, kohalike omavalitsuste ja spordiklubide eestvedamisel tasuta avatud treeningud, kus saab teha tutvust kümnete erinevate spordialadega. Info sündmustest jõuab jooksvalt spordinädala kalendrisse.