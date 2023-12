Teisipäeval, 5. detsembril tunnustati konkursi „Kaugtöö tegija 2023“ raames eesrindlikke kaugtööd praktiseerivaid organisatsioone. Teiste hulgas said kaugtöö tegija märgise Testlio, Haridus- ja Teadusministeerium ning Bigbank AS. Parima kaugtööd soosiva juhi tiitli pälvis tänavu Haljala valla vallavanem Anti Puusepp.

Märgist andsid juba seitsmendat aastat välja Targa Töö Ühing ja Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE. Sel aastal sai kaugtöö märgise esimest korda 25 avaliku ja erasektori organisatsiooni. Koos tänavuste märgise saajatega kuulub märgis juba 195 organisatsioonile.

„Olukorras, kus majandus jahtub, aga kvalifitseeritud tööjõu puudus on endiselt suur peavad tööandjad hakkama pöörama rohkem tähelepanu sellele, mida nende töötajad päriselt tahavad ja mis neid tööandja juures hoiaks. Hea on näha, et meie ettevõtjad saavad juba väga hästi aru, et lisaks heale palgale hindavad töötajad ka paindlikkust ja autonoomiat,“ ütles tunnustavalt Ave Laas, Targa Töö Ühingu tegevjuht.

PARE tegevjuht Kai Saard rõõmustas samuti nii paljude märgise saanute üle ja tunnustas Haljala vallavanemat Anti Puuseppa ning valda ennast kui eeskujulikku avaliku sektori organisatsiooni kaugtöö soosimise eest. „Suur rõõm on näha, et kaugtööd praktiseerivad ja soosivad ka avaliku sektori asutused, sest see murrab müüti sellest, et kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes ei ole võimalik mujalt töötada. Paindlik töökorraldus meelitab kindlasti ka rohkem tublisid töötajaid avaliku sektori poole,“ kommenteeris Saard.

Pildid sündmusest on siin.

Esimest korda said 2023. aastal märgise järgmised organisatsioonid

• ADB Gjensidige Eesti filiaal

• Click & Grow

• Eesti Kirjandusmuuseum

• Haljala vallavalitsus

• Haridus- ja Teadusministeerium

• Primend

• Tallinna Strateegiakeskus

• Bigbank AS

• Ericsson Eesti AS

• Holm Bank AS

• Utilitas Tallinn AS

• Concise Systems OÜ

• CV Partner OÜ

• DreamApply OÜ

• Finnair Business Services OÜ

• Krabu Grupp OÜ

• Lean OÜ

• Lumav Commerce OÜ

• MyDello OÜ

• Rail Baltic Estonia OÜ

• Smartful Growth OÜ

• Solita OÜ

• Turnit OÜ

• Wenture OÜ

• Testlio OY

Kaugtöö märgise kohta saab rohkem infot lugeda Targa Töö Ühingu kodulehelt aadressil smartwork.ee. Targa Töö Ühingu kodulehel saab tutvuda ka kõikide organisatsioonidega, kes omavad kaugtöö tegija märgist ja seega töötajatele paindlikke töövõimalusi pakuvad. Kui sinu organisatsioonil ei ole veel märgist, aga sooviksid seda saada, siis pane end kirja konkursi lehel, ja saadame sulle järgmisel aastal aegsasti info konkursi alguse kohta.