Go Reisiajakirja poolt koostatud žürii eesotsas esimees Tiit Pruuliga valis välja 2022. aasta parimad reisiraamatud, milleks on Rene Satsi „Laos: aeg antud elada, aeg antud süüa“ ja Tiina Söödi „Minu Rumeenia“.

„Mõlemad raamatud on väga isikupärased, kirjutatud hea huumoriga, ent mille taga aimduvad tegelikult sügavamad tunded ja läbielamised. Ei ole kahtlust, et Laos ja Rumeenia on autoritele tuntud paigad, mitte turistlikult pealispindsed sihtkohad,“ tõdes Tiit Pruuli.

„Minu Rumeenia“ kohta märkis žürii, et detailsed ja vaimukad kirjeldused toovad Rumeenia igapäevaelu lugejale väga lähedale, peaaegu et hakkad lõhnugi tundma. Selle ladusa katte varjus jagab autor justkui muuseas sisukaid ja põhjalikke teadmisi Rumeenia elu erinevatest valdkondadest, ajaloost, elulaadist ja tõekspidamistest.

Peale mahlaka ja tiheda infovoo Rumeenia kohta pakub autor sissevaadet sageli eelarvamuste müüri taga olevatesse teemadesse nagu polüamooria ja BDSM. Sööt võtab lugeja endaga müüri taha kaasa, teeb seda lihtsalt ja soojalt. Igaühel on õigus valida just talle sobiv eluviis ja teekaaslased.

Tiit Pruuli: „Tiina Sööt võtab oma raamatu juhtmotiivi kokku nii, et parem olla ebamugavalt elus Rumeenias kui heaoluühiskonnas mugavalt maetud. Lugeja lööb kaane kinni ja mõtleb, et Eesti jääb mõnusalt nende kahe vahele.“

Rene Satsi „Laos: aeg antud elada, aeg antud süüa“ on autori kolmas reisiraamat. Žürii märkis, et selles teoses on autor kirjeldatavale riigile jõudnud palju lähemale kui varem Iirimaa ja Sri Lanka puhul.

Rene Satsi raamatuga.

„Rene Satsist on saamas Eesti kõige ehedam reisikirjanik, kes ei kohku tagasi ühegi seikluse eest, aga oskab põnevaid ja koomilisi hetki kirjeldada avaramas kunstilises ja üldistusvõimelises kontekstis,“ selgitas Tiit Pruuli.

Rene Satsi Laose raamatu kohta on tabavalt öelnud Peeter Sauter: „Ei teadnud siiani Laosest õieti midagi. Nüüd oleks nagu käinud.“

Mõlemad autorid saavad Go Travelilt preemiaks 1000 eurot reisiraha.