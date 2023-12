Nüüdsest saavad e-poe kliendid valida kõikide populaarsemate makseviiside vahel, sest SEB e-äri makselahendusse on lisandunud ka Google Pay.

Enam ei pea internetipoes ostu sooritades otsima oma pangakaarti, et sealt vajalik info e-poe platvormile sisestada. SEB Pank pakub veebipoodidele lisaks Apple Pay-le nüüd ka uudse maksevõimalusena Google Pay-d, mis võimaldab veebikaupmeestel pakkuda oma klientidele mugavamat ja kiiremat maksevõimalust ning soodustab ka kaupmeeste äriarengut, suurendades nende edukate veebitehingute arvu.

Google Pay kasutuselevõtt e-poodides on samm edasi digitaalses makseruumis, pakkudes kiiremat, mugavamat ja ka turvalisemat maksevõimalust. Google Pay-ga on võimalik tasuda vaid mõne sekundiga, biomeetrilise tuvastamise või seadme parooli sisestamisega, mis muudab selle maksevahendi eriti turvaliseks.

„Google Pay lahenduse pakkumine on kaupmeestele loomulik areng. Samuti on see ka kaupmeeste võimalus endil oma e-poe platvormi arendada. Umbes 70% juhtudest pärast toote ostukorvi panemist tehingut ei toimu. Erinevad põhjused võivad panna ostja meelt muutma ja veebisaidilt lahkuma, kuid iga sekund, mis kliendil kulub makse sooritamisele, on samuti tarbetu. Õigesti valitud makselahendused suurendavad tehingute osakaalu e-poes,“ selgitas SEB makselahenduste osakonnajuht Karl Oskar Haak.

Praegu tehakse SEB klientide seas 9% kõikidest online maksetest digitaalse rahakoti lahendusi kasutades. „Digitaalset rahakotti maksevõimalusena kasutamine on tõusutrendis, tõusnud on nii maksete arv kui ka maksete summad. Üldiselt on digitaalse rahakoti tehingute maht e-kaubanduses aastaga kasvanud 3 korda,“ lisas Haak.

Google Pay maksesüsteemi saab oma e-kaubanduse platvormile lisada läbi internetipanga või SEB kodulehe.