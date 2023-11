SEB era- ja ärikliendid saavad nüüd oma raha paigutada 11 uude investeerimisfondi. Klientidel on valikus kolmandiku võrra rohkem SEB investeerimisfonde ehk kokku on võimalik valida 32 erineva eurodes arveldava fondi vahel, kuhu investeerida.

„Aastaga on investeerimisfondidesse raha paigutavate klientide arv kogu Baltikumis kasvanud enam kui 4% ehk hoolimata elukalliduse tõusust ja majanduslikust ebakindlusest, investeeritakse oma tuleviku kindlustamiseks siiski järjest rohkem,“ sõnas SEB jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

„Täiendasime oma fondivalikut veel 11 fondiga, et pakkuda investoritele raha paigutamiseks mitmekülgsemaid võimalusi ning laiemat geograafilist haaret. Nüüd saavad era- ja ärikliendid valida enamate aktiivselt või passiivselt juhitud fondide, kõrge või madala riskiga ning kasvufondide või dividende maksvate fondide hulgast. Sealjuures on kolm fondi seadnud jätkusuutlikud investeeringud oma peamiseks eesmärgiks, et aidata leevendada kliimamuutusi,“ selgitas Leppänen.

Ligi viiendik investoritest hoiab oma sääste investeerimisfondides

Eestis hoiab 16% investoritest oma tulevikusääste investeerimisfondides, selgus SEB poolt oktoobris korraldatud uuringust ning see näitaja oli veebruaris 15% ehk on viimastel kuudel püsinud samal tasemel.

„Iga viies meesinvestor ja vaid iga kümnes naisinvestor väidab, et paigutab oma raha investeerimisfondidesse. See näitab, et investeerimisfondid on eelistatum valik meeste seas. Laiendame nüüd oma pakkumist, et kõigil investoritel oleks rohkem valikuid ja nad saaksid investeerimisotsuste tegemisel kaaluda erinevaid võimalusi,“ ütles Leppänen.

„Sealjuures on kindlasti oluline arvestada, et investeerimisega käivad kaasas ka riskid ning nende hindamine on äärmiselt oluline. Kuid oma raha paigutamine investeerimisfondidesse võib pikaajaliselt aidata oma sääste inflatsiooni ja sellega kaasneva ostujõu languse eest paremini kaitsta ning vara väärtust säilitada ja kasvatada,“ lisas Leppänen.

SEB andmed näitavad, et keskmine investeerimisfondidesse raha paigutav Balti investor on 45-aastane ja talle kuuluva keskmise fondiportfelli väärtus on ligi 3 400 eurot.

SEB poolt pakutavate investeerimisfondide nimekirja, nende prospektide ja põhiteabedokumentidega ning muude tingimustega saab tutvuda kodulehel.

SEB korraldatud uuring Eestis, Lätis ja Leedus toimus 2023. aasta veebruaris ja oktoobris. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas mõlemal korral küsimustele Balti riikides 3006 inimest vanuses 18–74 eluaastat, neist Eestis 1000.

Investeerimisteenuseid pakub SEB Pank AS, fondivalitseja on SEB Investment Management AB. Eelnev teave on informatiivse iseloomuga ja seda ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda fondi prospekti ja põhiteabedokumendi ning muu, sealhulgas jätkusuutlikkuse teabega, investeerimisega seotud riskidega ning hinnata investeeringu asjakohasust ja sobivust, sealhulgas oma riskitaluvust.

Investeerimisega võib kaasneda maksukohustus. Üldine teave investeerimise ja väärtpaberite kohta on kättesaadav SEB Pank AS-i investorkaitse veebilehel Investorkaitse | SEB ja SEB investeerimisfondide lehel. Küsimuste korral tuleks pöörduda panga klienditeenindaja või oma maksu-, finants- või õigusnõustaja poole.