Praegusel hetkel kehtivad seadused lubavad munakanu pidada nö neljas kategoorias, millest kõige laiemalt kasutusel olev kanade puurides pidamine on lindude suhtes erakordselt julm.

Puurikanad ei saa piisavalt liikuda ega sirutada, samuti ei saa nad kunagi teada, et väljaspool puuri on päike, värske õhk, loodus ja üldse ilus elu.

„Puurikanad peavad terve oma elu veetma A4 paberi suurusel alal traatvõrede peal, neil puudub ruumi liikumiseks ja oma tiibade sirutamiseks, nad ei näe mitte kunagi päikesevalgust ning ei saa tegeleda ühegi loomuomase tegevusega,” räägib MTÜ Nähtamatud Loomad esindaja Merit Valge (pildil).

Euroopas ja ka ülejäänud maailmas liigutakse selle poole, et kanade puurispidamisest loobuda. Eesti on aga Euroopa riikidest kanade puurispidamise poolest esirinnas – meil peetakse ligikaudu 80% kanadest endiselt puurides.

„Tegutseme Nähtamatutes Loomades selle nimel, et Eestis lõppeks kanade puuris pidamine. Koostöös meiega on üle poole Eesti jaekettidest ja sadakond kohvikut, hotelli ja restorani teatanud, et loobuvad puurikanade munade müügist ja kasutamisest,“ kõneleb Merit.

Eelmisel aastal töötas Nähtamatute Loomade tiimiliige Eesti suurimates puurikanalates ja jäädvustas seal lindudega toimuvat. Filmitud materjal avaldati Pealtnägijas ja teistes meediaportaalides ning puurikanalate julmus šokeeris Eesti inimesi. Sellest sai alguse rahvaalgatuslik petitsioon, et keelustada Eestis kanade puurispidamine seadusega, mille allkirjastas rekordiline arv inimesi.

Suurim loomade heaolule pühendunud algatus Eestis

Petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks digiallkirjastas 21 421 Eesti inimest, mis teeb sellest suurima toetusega loomade heaolu algatuse Eestis. Arutlus seadusemuudatuse elluviimiseks toimus riigikogu maaelukomisjonis, kes 13. juunil saatis selle regionaal- ja põllumajandusministeeriumile edasi. Seadusemuudatuse ettepanekuga on lubatud välja tulla suve lõpus. See tähendab, et keelustamine suure tõenäosusega tuleb, nüüd tuleb koos munatootjatega üleminekuaeg paika saada.

„Eestis on neli suurt munatootjat, kes toodavad kokku üle 90% Eesti munatoodangust. Üks neist teatas kohe pärast nende juures filmitud materjalide avaldamist, et lubavad minna täielikult puurivabale munatootmisele üle aastaks 2027,“ selgitab Merit. Ka ülejäänud munatootjad on tema sõnul seisukohal, et kanade puurispidamine peab lõppema, ent ei ole siiski lubadust üleminekuks andnud. „Iga päev, mil kanad peavad puuris kannatama, on üks päev liiga palju ning seadus kanade puurispidamise lõpetamiseks on vajalik selleks, et see piin, mida kanad puurikanalates kogema peavad, saaks kindla lõpu,“ leiab ta. Üle poolte Eestis toimetavatest jaekettidest nagu niteks Rimi, Maxima, Prisma, Lidl ja Stockmann on teatanud, et lõpetavad oma kõigis kauplustes puurikanade munade müügi täielikult 2025/2026 jooksul. Sama otsuse on teinud sadakond muud Eestis tegutsevat toiduettevõtet. Loomulikult on selle otsuse mootoriks tarbijate soov, et kanadel oleksid paremad elutingimused.

Loomade heaolu läheb ühiskonnale korda

Avaliku arvamuse uuringud näitavad, et pea 80% Eesti elanikest ei toeta kanade puurispidamist (Norstat, 2023) ning iga aastaga on näha, kuidas inimestele läheb aina enam korda loomade heaolu. Kahjuks peab suurem osa Eesti farmiloomadest elama endiselt väga kehvades tingimustes. Tööstuslikus loomakasvatuses on kulude kokkuhoiu eesmärgil pandud loomad elama väga suurde ruumikitsikusse, paljud loomad ei saa mitte kunagi normaalselt liikuda, lisaks tehakse nende peal ilma tuimestuseta valulikke protseduure nagu kastreerimine või nokkade ja sabade lõikamine.

„Loomad on suures stressis, sest ei saa rahuldada oma instinkte ning elavad tihti suures ebamugavuses ja valudes. Tööstusfarmide praktikatest ei soovita avalikult rääkida, kuna enamik inimesi ei oleks selliste asjadega nõus,“ tõdeb Merit.

Nähtamatud loomad seisavad selle eest, et farmiloomade elutingimused paraneksid. „Kutsun inimesi aitama kaasa loomasõprade kogukonna pingutustele, et kanade puurispidamine saaks Eestis keelustatud ja ka teiste kannatavate farmiloomade elu muutuks paremaks,“ lisab ta. Puurikanade keelustamisele saab igaüks oma õla alla panna soetades poest vaid õrre- ja vabalt peetud kanade mune või mahemune. →