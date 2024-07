VP Autolammutuse omanik Ilmar Keidla kinnitab, et hetkel on lammutusplatsi territooriumil ligi 400 autot. FOTO: Ülo Russak

Tallinn-Keila maantee ääres, kümmekond kilomeetrit linna piirist, torkab paremal pool maanteed juba kaugelt silma suur autoromula. Üks pal-

judest Eestis.

Äriregistris kannab see asutus nime VP Autolammutus. Kohalikud teavad kõnelda, et see on siin olnud juba terve igaviku, sellest ajast, mil eraettevõtlus Eestis taas ausse tõusis.

„Pea 30 aastat oleme siin tegutsenud,“ ütleb ettevõtja, autolammutuskoja omanik Ilmar Keidla. Ega selle 30 aastaga palju muutunud ole, kinnitab mees. Ikka ostavad inimesed autosid, ikka saavad need vanaks või sõidetakse kortsu ja siis leiab auto tee juba siia, Vääna-Posti autolammutusse, mõisaaegse postimaja varemete taha.

Autod tehakse ohutuks

Hetkel on siin omaniku sõnul ligi 400 autot. Või õigemini seda, mis autodest järgi on jäänud. Avaral platsil on segamini Mercedesed, Škodad, Volkswagenid, Porsched, Volvod, Fordid. Ei ole kiiremaid ega aeglasemaid, moodsamaid ega vähemmoodsamaid autosid – kõik on ühesugune vanaraud, valmis äravedamiseks metallikokkuostu.

„Kui auto siia satub, teeme ta esmalt ohutuks,“ räägib omanik ettevõtte igapäevatööst. Ohutuks tegemine tähendab seda, et autolt eemaldatakse kõik saastav ja loodusele ohtlik – aku, kütus, õlid, rehvid. Ka mootor võetakse maha, samuti sumbuti. Autosid osadeks lammutamas ja ohutuks tegemas on ettevõttes kolm töömeest. „Plastik ja tekstiil, mis keres sees on, need sinna jäävadki,“ räägib Ilmar Keidla. Autode rehvid lähevad taaskasutusse. Kered jäävad ootama aga ärasõitu metallikokkuostu, AS Kuusakoskisse.

„Auto omanik ei saa oma sõidukit maha kanda. See õigus on ainult litsentsiga käitlejal. Enne aga, kui meie mõne auto maha kanname, tahame seda näha.“

– Ilmar Keidla

Ilmar Keidla kinnitusel on tema laoplatsil peamiselt ümbruskonnast toodud autod. Vahel toob keegi ka kaugemalt. „Autode eest, mis meile tuuakse, me ka maksame," ütleb ettevõtja. Mingit kindlat hinda ta aga ei nimeta. Mida uuem on auto, seda rohkem ka makstakse. Sest uuematest autodest saab varuosi. „Vajadusel, kui inimene ise oma vana auto äravedamiseks võimalust ei leia, sõidame meie sellele järele, toome ära," kinnitab VP Autolammutus omanik ja tegevjuht Ilmar Keidla. Äraveo eest tasu ei küsita. Seda aga, et kavandatav automaks paneks inimesi vanasid autosid romulasse vedama, ta ei usu. Vähemalt seni ei ole hakatud vanu autosid rohkem romulasse tooma. „Autoomanik ei saa oma sõidukit maha kanda. See õigus on ainult litsentsiga käitlejal. Enne aga, kui meie mõne auto maha kanname, tahame seda näha," ütleb Ilmar Keidla.

Autolammutuskoja Demontering OÜ meistrimees Andrus on lammutamas Porshe Cayennet. FOTO: Ülo Russak

Romusid ostetakse oksjonilt

Kilomeetrit kolm Vääna-Posti autolammutusest Vääna poole asub maantee ääres teine romula. Äriregistris kannab see nime Demontering OÜ ja on registri andmetel tegutsenud juba 20 aastat. Aga romula pole see ettevõte mitte igapäevases tähenduses. Autokered siin üksteise peal ei lösuta, Opel ei laiuta Porshe ja Škoda Lexuse katusel. Autod on tehtud küll ohutuks, eemaldatud akud, õlid ja mootorid. Lisaks on võetud küljest kõik, mida tulevikus veel kasutada saab. Varuosana. Ja igal autoosal on siin oma laoala – kapottidel oma, autoustel oma… Ja nii edasi. Autol on osi palju.

„Mina võtan neid osadeks,“ kõneleb Andrus, Porshe Cayennel parasjagu esiust eest kruvides. Kui auto on avariiline, saanud löögi esiotsa, siis töömehe kinnitusel masina esiotsast varuosi ei võeta. Enamik autosid ei satu siia romulasse niisama, vaid Demontering OÜ juhatuse liikme Sven Kimmeli sõnul ostetakse avarii läbiteinud autosid oksjonitelt. „Kui näiteks liisingfirmale kuuluva autoga peaks juhtuma avarii, siis firma leiab tihtipeale, et pole mõtet autot remontida, auto pannakse oksjonile. Ja eks me konkureeri seal koos teistega,“ kõneleb Kimmel. Selle pärast tegeleb Demonterin OÜ aktiivselt ka kasutatud varuosade müügiga. „Kui näiteks midagi peaks kallil autol juhtuma käigukastiga, siis seda autot remontima ei hakata, läheb liiga kalliks,“ teab töömees Andres. Ka turvapatjade väljatuleku korral läheb auto liisingfirma poolt mahakandmisele.

Autolammutuses tööpuudust ei ole. Seda aga, et automaksu kehtestamine aitaks vanade autode utiliseerimisele oluliselt kaasa, ei usu ka Sven Kimmel hästi. „Kas see nüüd linna puhtamaks teeb, aga taluõued või maakodud, kus pahatihti on palju romusid – need võiksid puhtamaks saada küll,“ usub Sven Kimmel. Lisades – kui omanikud muidugi tahavad. →