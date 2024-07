Ettevõtete jaoks välja töötatud kogumishoiuse kasutamine on tõhus rahatarkuse nipp ka korteriühistutele – raha on vaba juhuks, kui tekib ootamatuid väljaminekuid. Samas aitab kuni 3,8% suurune intress sammu pidada inflatsiooniga ja teenida ühistule lisa-

tulu.

Paljud Eesti inimesed arvestavad oma isiklike kulude ja tulude juhtimisel rahatarkuse nõuandeid, kuid üllatavalt vähe tegelevad oma rahajuhtimisega üle Eesti tegutsevad arvukad korteriühistud. Neist suurematel seisavad tihti märkimisväärsed summad erinevate pankade arveldusarvetel.

Mitmesaja korteriga suuremate ühistute puhul võib tegu olla isegi sadadesse tuhandetesse ulatuva hetkel vaba kapitaliga – olgu siis tegu reserviga ootamatute tehnosüsteemide rikete vastu, kogutava remondifondiga või omaosalusega mõnele toetusmeetmele. Kuid ühine joon on see, et tähtajalisele hoiusele raha kinni ei soovita panna, aga arveldusarvel seisvalt rahalt intresse praktiliselt ei teenita. Sellele finantsjuhtimise ühele aspektile peaksid nii korteriühistute juhatused kui ka liikmete üldkoosolekud rohkem tähelepanu pöörama.

Raha vaba kiireks kasutamiseks

Kas korteriühistute liikmed on arvestanud, kui palju nende korteriühistu igal aastal raha kontol hoidmise eest pangale peale maksab? Või veel enam – kui suure hulga ühistule kogutud varadest inflatsioon ära

sööb? Ühistute juhtkonnad võiks selles osas olla nutikamad ja turul avanevaid võimalusi aktiivsemalt ära kasutada. Paigutades oma ühistu reservid näiteks kogumishoiusele, on raha vaba kiireks kasutamiseks, aga majarahvas saab pangale peale maksmise või inflatsiooniga võistlemise asemel ühistu hoiukontol olevalt summalt hoopis raha juurde teenida.

Oluline on ka teistest investeerimisvõimalustest väiksem risk, sest pangahoiused on 100 000 € ulatuses tagatud Riikliku Tagatisfondiga.

Ei kaasne teenustasud

Korteriühistutele arveldusarve kõrval raha hoiustamiseks sobiv kogumishoius ettevõtjale ei erine palju tavalisest ärikliendi kontost, sest klient saab raha igal ajal kontole ja sealt maha liigutada, ent hoiustamisega ei kaasne teenustasusid. Bigbanki kogumishoiuse hetkel kehtiv aastane intressimäär on 2,5% – pikaajaliselt hoiustades on tänu liitintressile võimalik nt 50 000 euro suuruse summa pealt 10 aastaga koguni üle 14 000 eurot intressitulu teenida.