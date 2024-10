Teemaplaneeringu eesmärk on koostöös kohalike kogukondade ja kohalike omavalitsustega kaardistada ja kokku leppida alad ehitusmaavarade uurimiseks ja kaevandamiseks, et panustada varustuskindluse tagamisse aastani 2050 ning määrata alade prioriteetsus. Alade määramisel seatakse tingimused kaevandamisega seotud tegevuste negatiivsete mõjude leevendamiseks ja karjääride korrastamiseks.

Täpsemat infot leiab teemaplaneeringu kodulehelt www.harjumaavarad.ee .Lehelt on leitav ka planeeringu kaardirakendus.

