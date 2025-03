Liikluskorralduses suuri muudatusi oodata ei ole, kuna ehitusobjekt asub asustatud alast eemal. Kohalikel elanikel võib veomaterjalide transpordi tõttu ajutiselt esineda ebamugavusi, kuna see suurendab koormust kohalikele teedele. Tööde käigus jälgitakse kõiki keskkonnamõjusid ning töövõtja teeb kõik endast oleneva, et tagada ohutu ja sujuv ehitus tegevus.

Projekti oluliseks osiseks on keskkonnakaitse, kus pööratakse erilist tähelepanu keskkonnariskide maandamisele läbi kvaliteediplaani ja keskkonna- kava koostamise. Tööde planeerimisel arvestatakse erinevate loomade, kahepaiksete ja lindude pesitsusaegade ning teiste keskkonnatingimustega, mis muudavad planeerimisprotsessi keerukamaks, kuid kinnitavad samas keskkonnakaitse ja säästva arengu tähtsust.

INF Infra on koostanud Rail Baltic Estonia tellimusel tööprojekti, mille alusel valmivad raudtee põhitrassi, Saunasilla kergliiklustunneli, raudtee muldkeha truupide, Kivitee kergliiklusviadukti, maaparandussüsteemide ning Luige peatuse põhi- ja tööprojektid. Projekteerimistöid teostatakse graafiku alusel, et tagada tööde kulgemine ettenähtud ajakavas.

Ehitustööde ettevalmistused algavad juba 11. märtsil raadamis- ja juurimistöödega, mille eesmärk on suuremahuliste muldkeha ehitustööde ette­valmistamine, sealhulgas kaevetööd ja uue materjali transportimine. Lisaks füüsilistele ehitustöödele teostatakse paralleelselt projekteerimistöid kergliiklusviadukti ja -tunneli ehitamiseks.

Rail Balticu Kangru-Saku ehitusprojekt hõlmab 8,65 km pikkust ala Kangru ja Saku vahel. Lõigu teeb eriliseks asjaolu, et see ületab Männiku raba ning trassile jäävad nii Saustinõmme viadukt kui ka ökodukt.

