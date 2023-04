Eelmise aasta novembris algatatud Rail Baltica ühisterminali esimese etapi ehitushankes kuulutati võitjaks ühispakkumuse esitanud Merko Ehitus Eesti AS ja KMG Infra OÜ. Lepingu maksumuseks on 44,8 miljonit eurot, mis on senini rahaliselt kõige mahukam Rail Baltica leping Eestis.

„Rail Baltica raudtee arendamine ja sellega seotud objektide ehitamine hoogustub sel aastal märgatavalt. Mul on hea meel, et oleme ka niivõrd keeruka ja olulise transpordikeskuse osas, nagu seda on Ülemiste ühisterminal, jõudnud juba teise ehituslepingu sõlmimiseni, mille tulemusel valmib uue terminalihoone maa-alune osa,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Salometsa sõnul algavad Ülemiste piirkonnas esimesed lepingujärgsed ehitustööd juba lähikuudel, kuid nende mõju täna toimivale rongiliiklusele saab olema minimaalne. Töid teostatakse etapiliselt ning viimase etapi valmimine on planeeritud 2026. aasta lõppu.

Eelmisel nädalal sõlmiti GRK Eesti AS ja GRK Suomi OY-ga ehitusleping (27,2 miljonit eurot) raudteetaristu ümberehitamiseks. Lisaks on alanud ka Ülemiste ühisterminali põhjapoolsete välialade projekteerimistööd. „Järgmise sammuna tahame veel sel aastal kuulutada välja hanke terminali ümbritsevate alade ehitamiseks ning 2024. aastal terminalihoone ehitamiseks,“ selgitas Salomets.

„Koos heade partneritega KMG Infrast on meil hea meel rajada vundament Eesti olulisimale ja loomult unikaalsele ühistranspordi sõlmpunktile, kus kohtuvad rongi-, õhu-, maismaa- ning lühikese trammisõidu kaugusel ka merereisijad. Ülemiste terminal hakkab tulevikus olema stardi-, lõpp- ja vahejaamaks paljudele eestimaalastele ja meie külalistele,“ sõnas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Täna sõlmitud leping Merko Ehitus Eesti ja KMG Infraga hõlmab Ülemiste ühisterminali raudteealuste kandekonstruktsioonide ehitustöid, mille tulemusel ehitatakse valmis tulevase, Linda nime kandma hakkava, terminali maa-aluse korruse betoonosa ja muud raudteerajatisteks vajalikud maa-alused kommunikatsioonid. Uute konstruktsioonide ehitamine toimub pärast olemasoleva raudtee lammutamist ning peab valmima enne uute raudteede ehitust, nõudes infrastruktuuri töövõtjalt ning terminali konstruktsioonide töövõtjalt ka tihedat koostööd.

Ehitushanke eelduslikuks maksumuseks oli 66,5 miljonit eurot. Parima pakkumuse teinud ühispakkujatega sõlmitud lepingu mahuks on 44,8 miljonit eurot (+KM), mida 85% ulatuses rahastab Euroopa ühendamise rahastu (CEF).

Ülemiste raudteeinfrastruktuuri projekteerimistööd teostasid OÜ Reaalprojekt ja OÜ AllSpark. Ülemiste terminali arhitektuurse lahenduse autoriks ja projekteerijaks on Zaha Hadid Architects ning Esplan OÜ.

Rail Baltica on keskkonnasõbralik ja mugav raudteeühendus, mis liidab Eestit lõunanaabrite ja Kesk-Euroopaga. Rajatav taristu võimaldab reisijatel jõuda Tallinnast Pärnusse 40 minutiga ja Riiga 1 tunni ja 42 minutiga. Rail Baltica trassil hakkavad liikuma ka regionaalrongid. Rail Baltic Estonia on Rail Baltica raudtee arendaja Eestis ja tulevikus selle raudtee Eesti osa taristu haldaja.