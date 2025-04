Rae Kunsti Platsil avati 3. aprillil kirjaniku ja foto-graafi Kris Moori isikunäitus „Ini-mesed, keda pisut tean“, mis jääb avatuks kuni mai alguseni.

Aastal, mil möödub 500 aastat esimese eestikeelse raamatu ilmumisest, toob Kris Moor vaatajani portreed kirjanikest, keda ta isiklikult tunneb – või nagu kunstnik ise ütleb: „pisut tunneb“. Iga portree kõrvale on valitud lühike tekstikatkend vastava kirjaniku loomingust, luues intiimse ja mõtestatud dialoogi sõna ja kujutise vahel.

„Facebook pakub alatasa välja: „Inimesed, keda sa võiksid teada…“ Neid kirjanikke võiks tõesti pisut teada ja lugenud olla,“ kommenteeris Kris Moor, andes oma töödele nii isikliku kui ka ühiskondlikult kõnetava mõõtme.

Kris Moor on kirjanik ja fotograaf. See on tema kolmas isikunäitu