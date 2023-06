Jaaniõhtu juurde käib teadagi suur lõke ja suuremat sorti pidu. Et suve kõige pikem öö murevabalt mööda saata, saab tuleohutuse reegleid ning nõuandeid järgides palju ära teha. Kõik elud on hindamatu väärtusega ja igaühe heaolu loeb!

Kohe, kui esimeste kevadtöödega pihta hakatakse, algab suuremat sorti lõkkematerjali kuhjamine. Sinna hakatakse viskama kõike, mis põleb. Eks ikka mõeldes, et küll on hea sellele jaanipäeval tuli otsa panna, kulu lihtsa vaevaga hävitada ja lõkke ümber pidutseda. Kohe kindlasti ei peaks seda protsessi nii kergekäeliselt võtma. Lõkke tegemisel on palju erinevaid ohutusnõudeid ja mõttekohti, mida tähele pannes saab olla kindel, et õhtu sujub nii, nagu plaanitud.

Hooli loodusest!

Lõkkematerjali soovitatakse kokku kuhjata eelkõige vahetult enne süütamist. Teine võimalus on varakevadest kogutud hunnikud ümber laduda ja alles siis lõke läita. „Juba kevadest saati kogutud suured oksahunnikud pakuvad elupaika paljudele loomadele. Oksahunniku all võib peituda siilipere, okste vahel mõni linnupesa. Siin on ka palju väiksemaid putukaid, kes esmapilgul märkamatuks jäävad.

„Lõkkematerjali võib ümber tõsta, nii saavad loomad otsida omale uue pelgupaiga. Kui linnupesas on veel munad, tuleb lõkke tegemise plaanid selleks korraks edasi lükata,“ selgitab keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse peaspetsialist Mari Kala. Kahjuks juhtub igal jaanipäeval just oksahunnikutesse elama asunud loomade, lindude ja nende järglastega mõni suurem õnnetus. Pigem tasub veidi vaeva näha ja toimida nii, et keegi viga ei saa.

Praegu on keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel, seda ka näiteks RMK lõkkekohtades.

„Põletada võib ainult puhast puitu, pappi ja paberit, prügi koht ei ole lõkkes. Lõke süüta ikka pealt, nii on põlemine puhtam ja tekib vähem suitsu,“ lisab Kala. Lõkkesse visatud pakendid, taara ja muu sinna sobimatu kraam paiskab õhku erinevaid kemikaale, mis ei ole meie tervisele sugugi kasulikud, seetõttu on prügi koht prügikastis, mitte lõkkes.

Ohutus ennekõike

Lõkke tegemiseks tuleks eelistatavalt valida tuulevaba ilm. Tõsi, ega jaanipäev ju ilma järgi ei käi, aga lõkke tegemist tuleb võtta tõsise tööna ja selle ümbrust tuleb hoolega silmas pidada. Lõkkealune pind tuleks niisutada veega, lõkkeala piirata kividega või mullavalliga ning jälgida, et lõke oleks hoonetest, puudest ja tuleohtlikust materjalist ohutus kauguses.

Kauguse ohutus sõltub eelkõige lõkke suurusest, vähim ohutu kaugus igasuguse lõkke puhul peaks olema vähemalt 8 meetrit. Sammudes teeb see meestel umbes 10 sammu, naistel umbes 13 sammu. Käepärast tuleb kindlasti hoida tulekustuti või vesi, et vajadusel aegsasti sekkuda. Häda korral saab põlengut kustutada ka kimpu seotud suurte puuokstega.

Et ohtliku olukorra tekkimist vältida, ära jäta lõket hetkekski järelvalveta! Vali õige koht ja aeg Metsa lõket tegema minna ei tasu, seda eriti hetkel, kui tuleoht on üle Eesti äärmiselt kõrge. Praegu on päästeameti teatel keelatud lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel, seda ka näiteks RMK lõkkekohtades. Kui ei ole üldist keeldu, tohib lõket teha ainult selleks ette nähtud kohtades, seejuures võiks eelistada kaetud lõkkekohti. Pea meeles, et kõik mis sinuga metsa kaasa tuleb, peab ka tagasi metsast välja jõudma.