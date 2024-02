President Alar Karis tõdes kohtumisel Soome ärimeeste ja riskikapitaliinvestoritega, et oluline on luua omavahelisi kontakte ja teha koostööd ülikoolide, aga ka investorite ja ettevõtjate vahel teadusmahukate ettevõtete arendamiseks.

„Peame arendama ärikeskkonda, nii et meie idufirmade peakontorid jääksid Euroopasse ning ühiskond saaks rohkem kasu kogu nende väärtusahelast,“ märkis Karis. „Oluline on teha koostööd, et suurendada kogu Euroopa konkurentsivõimet ja püsida konkurentsis teiste suurte majanduspiirkondadega.“

Eesti riigipea sõnul on nii Baltimaad kui ka Skandinaavia riigid väikesed, aga Põhja-Balti iduettevõtete koostöös on võimalik saavutada maailmas arvestatav majandusjõud ja konkureerida maailma võimsatega.

President Karis tõi kohtumisel välja, et kõigi meie piirkonna riikide jaoks on oluline küsimus, kuidas saada siia rohkem talente ja investeeringuid. „Koos saame oma ettevõtteid kasvatada,“ ütles president Karis. „Samuti oleme koos atraktiivsemad suuremate investorite jaoks mujalt maailmast. Ühtlasi täiendab kohalik ja välismaine kapital üksteist ning aitab riske hajutada.“