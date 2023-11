Mis see mootorsaag siis ära ei ole? Tõmbad käima ja töö saab tehtud. Tutvudes asjaga lähemalt kipub olema nii, nagu teistes valdkondades, et parim mootorsaag tähendab iga inimese jaoks erinevat asja. Seega tasub mõelda, mis tegevuseks mootorsaagi peamiselt vaja läheb, sest see aitab mudelite valikut kitsendada.

Laias laastus on mootorsael kolm olulist osa: mootor, juhtplaat ja saekett. Kõrvutades oma vajadusi nende võimalustega, jõuab teadmiseni, milline on parim mootorsaag. Kas mootorsaega on vaja võsa lõigata? Ehituspalke saagida? Küttepuid teha? Hakkad sellega mingit teenust pakkuma või ehk soovid leida uue hobi ja alustada puiduskulptuuride kallal nokitsemist? STIHL mootorsaag on kindlasti abiks, vaja vaid valida õige mudel.

Parim mootorsaag algab mootorist

Alustades mootorsae südamest, saab rääkida kahest asjast: mootori tüüp ja võimsus. Nagu teiste tööriistadega, on ka mootorsael valik kolme põhivariandi vahel: juhtmega, akuga või bensiinimootoriga. Bensiinimootoriga mootorsaag sobib väga hästi regulaarseteks ja suuremateks töödeks. Lisaks olukordades, kus elektrile pole ligipääsu, sest vajaliku kütuse saab lihtsalt endaga kaasa võtta. Näiteks STIHL MS 261 on üks enimmüüduid mootorsaage maailmas ja kindlasti mitte ilmaasjata.

Akuga mootorsaed on kergemad ja vaiksemad ning lihtsamini hooldatavad. Miinuseks on piiratud kestvus, nii et seda valitakse pigem aegajalt kasutamiseks. Juhtmega mootorsae oluliseks puuduseks on vajadus kasutada seda pistiku lähedal. Kui aga see probleemiks ei ole, siis tänu oma kergusele ja hoolduse lihtsusele on kodukasutajale just juhtmega mudel parim mootorsaag.

Tavaliselt on kõige võimsamad mudelid bensiinimootoriga, akumootorsaagidel aga väiksem võimsus. Mootori võimsust valides tasub olla realistlik. Küttepuid tehes või puid maha võttes on vaja märkimisväärselt suurema võimsusega tööriista, kui näiteks võsa lõikamiseks. Pole aga mingit vajadust osta väga võimast mootorsaagi, mis on tihtipeale ka raskem ning kallim, kui seda võimsust reaalselt kunagi tarvis ei lähe.

Kas pikk juhtplaat on vajalik?

Liiga pikk juhtplaat, teise terminina tuntud ka kui saelatt, võib tööd takistama hakata ja selle keerulisemaks muuta. Mida pikem on juhtplaat, seda rohkem energiat ja oskust mootorsae kasutamine nõuab. Kui oskust on veel vähe, saabub ka väsimus kiiremini. Väsinuna on aga suurem tõenäosus vigade tekkimiseks, mis võivad olla päris ohtlikud. Õiges pikkuses saelatiga parim mootorsaag pole seega mitte vaid efektiivsem, vaid ka ohutum lahendus.

Rusikareeglina saab nentida, et 30 cm pikkusest saelatist piisab enamike tööde tegemiseks, sest selline lõikesügavus on juba piisav. Hea on meeles pidada ka seda, et mida pikem on juhtplaat, seda rohkem on sel energiat vaja.

Kettsaag ehk ka kett loeb

Viimase osana, kuigi mitte sugugi väheolulisena, on saekett. Jällegi jõuab vajaduseni ehk mida mootorsaega tegema hakatakse. Otsides mootorsaagi koduseks kasutamiseks, võiks eelistada madala vibratsioonitaseme ja nõrga tagasilöögiga saeketti. Puidunikerdajatele või neile, kes soovivad väga täpseid lõikeid teha, on vajalik kandilise servaga hambad. Kavatsed aga metsas puid langetada, siis võta kindlasti kõvasulamkattega kett, mis ei pelga ei mullast puud ega aegajalt maa puudutamist. Selline kett lihtsalt püsib pikalt terav!

Mida täpsemini oma vajadusi teada, seda kergem on õige mudeli leidmine. Kaasaegsed mootorsae mudelid ja tehnoloogilised arendused tähendavad, et igaühe jaoks on olemas see parim mootorsaag!