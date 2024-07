Riigi kaitseinvesteeringute keskus (RKIK) avas läinud nädalal kaitseväe Paldiski linnakus uue sööklakompleksi, kus korraga saab süüa 216 inimest, vahetustega einestades saab ühe söögikorra aegu toitlustatud aga ligi 900.

Pärast kaitseväe toetuse väejuhatuste üksuste ja vahipataljoni kolimist Paldiskisse mõned aastad tagasi, on Paldiski sõjaväelinnak teinud läbi suured muutused. Paldiskisse on ehitatud liginullenergiaga 300-kohaline kasarmu, milles paiknevad ka õppeklassid ja tööruumid ning ajateenijatele sportimiseks mõeldud universaalhall. Kahel pool maanteed olevaid kasarmukomplekse ühendab nüüd aga jalakäijate tunnel, mis viib nii toitlustuskompleksi, kasarmusse kui spordihoonesse.

Uue toitlustushoone arhitektuuriline ja väga huvitav mitmel eri tasapinnal olev lahendus võimaldab maksimaalselt ära kasutada ruumiplaneeringut, pakkudes häid töötingimusi ka köögipersonalile.

Uus ajastu

Toitlustuskompleksi valmimine sümboliseerib uut ajastut Paldiski sõjaväelinnakus. Toitlustuskompleksi uuendamine on selles viimane teetähis. Uues hoones kasutatakse toidu valmistamiseks ja väljastamiseks kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid, mis muudavad köögipersonali töö kiiremaks ja ergonoomilisemaks. Vastvalminud kompleksis on laod, köök ja söögisaal kompaktselt ühendatud.

30 inimesega meeskonnast on kohalikke neljandik.

„Paldiski sõjaväelinnaku toitlustuskompleks koos kohe avatava 3000-kohalise liitlaste vastuvõtuala toitlustuskompleksiga Lõuna-Eestis

Reedol on olulised teetähised meie toitlustusteenuse kaasajastamisel. Väga heade tingimustega Paldiski toitlustuskompleks aitab kaasa ajateenijate igapäevaelule,“ sõnas kokkutulnuile RKIKi toitlustusteenuse portfellijuht Agne Silde. Silde kinnitusel pakutakse tööd ka lähiümbruses elavatele erialainimestele ja võimalust väljaõppeks teistele.

Maksumuseks 8,5 miljonit

Vana amortiseerunud söökla oli justkui Paldiski sõjaväelinnaku viimaste mohikaanlaste seast, kandes samas olulist pärimusvaimu. Siiani ripub söökla seinal austatud naiskodukaitsja Rita Loeli 1997. aasta artikkel rahuvalvajate suurimast sööklast,“ meenutas toitlustuskompleksi avamisel RKIKi lääne portfellijuht Steven Linkov. Linkovi kinnitusel leitakse naiskodukaitsja artiklile ka uues kaasaegses kompleksis kindlasti väärikas koht.

Tehnoloogiliselt on Paldiski toitlustuskompleks suurim, mida Nordlin Ehitus OÜ seni ehitanud on. „Külmkambrite tehno- ja automaatsüsteemid on lahendatud innovaatiliselt ja läbimõeldult, et tagada ruumi maksimaalne kasutatavus, ohutus ja ergonoomika. Näiteks saab raskeid kambriuksi avada ühe nupuvajutusega,“ rääkis Nordlin Ehitus OÜ objektijuht Kelli Keizars. Uues toitlustuskompleksis õppusteks toidupakkide komplekteerimist ei toimu, need soetatakse valmiskujul. Ladustamine toimub aga Paldiski toitlustuskompleksis.

ARVAMUS

Kaitseväe üksused sisendavad turvatunnet

Katre Saar

Lääne-Harju vallavalitsuse spetsialist

Kaitseväe üksused Paldiskis ja mujal valla territooriumil, näiteks Ämaris, ei ole elanikkonda kunagi häirinud, vastupidi – kaitseväe üksuste paiknemine süvendab omajagu turvatunnet. Kindlasti elavdab mõnevõrra siinset majandust ka, kuid eelkõige tooks esile kogukondlikul tasandil koostööd. Näiteks on siinsed kaitseväelased juba mitmeid aastaid osalenud erinevatel talgutel ja aidanud seeläbi kaasa, et meie elukeskkond oleks veelgi paremas korras.

Alati on ka erandeid, kuid üldiselt on kohalikud elanikud harjunud ka ülelendude ja laskeharjutustega ning siia elama asuvad inimesed teadvustanud endale, et aeg-ajalt need siin toimuvad.

HEA TEADA

Igapäevane sõduri lõuna

Igapäevane sõduri lõuna sisaldab 1200 kcal, see on mitmekesine, lisaks on tagatud ka söögikordade vahele tervislikud vahepalad.

Menüü planeerimisel on lähtutud sellest, et kõik vajalikud toitained oleks võimalik toidust kätte saada. Kuna valikutes on mitu menüüd, siis igapäevase toidulaua teadliku valiku teeb ajateenija ise. Toitlustajate roll on tõsta teadlikkust ja kujundada toitumisharjumusi.

Pildil olev menüü oli erimenüü, mis oli mõeldud avamisürituseks, et tänada ehitajaid, projekteerijaid, personali ja ajateenijaid