Suvi – see on reisimise, matkamise ja puhkamise aeg. On aga palju pisiasju, mis võivad mõjuda kui tõrvatilk meepotis ja kogu lõbu nullida. Kodust pikemaks ajaks eemale minnes tasub veidi ette mõelda ning pigem karta, kui kahetseda.

Üks suve tüütuimatest osadest on putukad, sääsed, parmud ning mõistagi puugid, kes on neist kõigist ilmselt paljude jaoks lausa esikohal. Benu apteeker Lauri Baar soovitab putukatõrjevahendite seast valida alati selline, mis teeb oma tööd kõikide eelpool nimetatud tegelaste puhul korraga.

Puugihaiguste vältimiseks võiks ennast ka vaktsineerida. “Puukentsefaliidi vastane vaktsiin sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele. Lastele võib seda teha alates esimesest eluaastast. Parim kaitse puukide vastu tekib, kui pärast esimest vaktsiini teha ka teine süst kohe järgmise kolme kuu jooksul – ehk esimesel hooajal vähemalt kaks vaktsiinisüsti. Järgmine ehk kolmas vaktsiinisüst võiks olla poole kuni ühe aasta pärast ning seejärel tuleks kaitset uuendada 3-5 aasta jooksul,” selgitab Baar.

Puukide eemaldamiseks tuleks kasutada puugitange või -lassot. Kindlasti ei tohiks rakendada erinevaid keeramisi ja hõõrumisi.

Putukatõrjevahendit valides tuleks silmas pidada kindlasti ka tarbija vanust. Õrnema nahaga inimestel ja kindlasti lastel, tuleb kasutada neile ettenähtud vahendit. Laste puhul on üheks variandiks looduslike toimeainetega putukatõrje käevõrud. Benu apteekrid soovitavad lisaks tõrjevahenditele putukahammustusi ennetada ka õige riietusega. Metsa minnes tuleks selga panna pikad ja kehast kaugemale hoidvad riided. Heledate pikkade varrukate ja säärtega riiete pealt on puuke kergem märgata.

Päikesepiste ja kuumarabandus ei hüüa tulles!

Hammustuskoha sügamine võib tekitada põletikku ning nii tekib veel tugevam sügelus. Leevendust sügelemisele pakuvad teepuuõli ja mentooli sisaldavad vahendid ning tursele võiks asetada külmakoti. Tugeva ärrituse ja paistetuse korral võib kasutada allergiaravimeid.

Päikesepiste ja -rabandus tabavad ootamatult

Päikesepiste ja kuumarabandus ei hüüa tulles! Kuumarabanduse vältimiseks tuleb palavamate ilmadega viibida võimalikult palju varjus, kanda peakatet ning võimalikult õhku läbilaskvat riietust, loomulikul tuleb tarbida piisavalt vett. Kui mure juba käes, tuleb inimese keha jahutada ning tarbida väikeste koguste haaval mineraalvett.

Päikesepiste põhilisteks tundemärkideks on iiveldus, oksendamine, peapööritus, peavalu ja punetav nägu. Selle ennetamiseks tuleks kanda peakatet ning vältida suuremat füüsilist pingutust.

Liigne päike ohustab enim väikelapsi

Lapsed on UV-kiirguse suhtes kordades vastuvõtlikumad kui täiskasvanud. Nende nahk on täiskavanuga võrreldes tunduvalt õhem. “Laste naha sarvkiht, mis kaitseb väliste keskkonnatingimuste eest, on tunduvalt õhem ning see ongi peamine põhjus, miks on lapsed päikesepõletuse suhtes rohkem ohustatud,” selgitab Benu apteegi konsultant Marite Talbre. Alla kolme aastast last ei tohiks viia otsese päikesekiirguse kätte – nende nahk vajab kaitset olenemata aastaajast.

Selleks, et lapsi intensiivse päikesekiirguse eest kaitsta, on Talbre sõnul oluline vältida või vähendada päikese käes viibimist keskpäeval, kella 11 ja 15 vahel. “Lapse õrna nahka peaks kaitsma õhku läbilaskva riietuse, laia äärega peakatte ning kvaliteetsete päikeseprillidega. Riiete alt välja jäävad naha piirkonnad tuleks katta piisava koguse päikesekaitsekreemiga,” õpetab konsultant ning lisab, et alla aastase lapsega ei soovitata päikese käes viibida korraga üle 1-2 tunni. Tuleks vältida või vähendada päikese käes viibimist keskpäeval, kella 11 ja 15 vahel. Päiksekaitsekreemide hulgast peaks lapsele valima kõrgeima kaitsega ja vanusele vastava toote.

Päikesekaitsekreemi tuleks nahale kanda piisavas koguses, õigeaegselt ja piisavalt sageli. Kõike eelpool toodut peaks rakendama ka enese peal. →