Forus Taxi esimesel aastapäeval liitus ettevõtte omanikeringiga autoralli maailmameister Ott Tänak, kes investeeris Forus Taxisse, sest usub selle visiooni tugevust, edukust ja eristuvust.

Forus platvormi investeerinud kaasomanik Ott Tänak hindab kõrgelt võimalust uue ambitsioonika ettevõtmise arengusse ja kasvu panustada. „Urmase visioon ehitada platvorm koos kogukonnaga, kes panustab selle kasvu ja anda omanikele tagasi ka osa sellest eduloost on unikaalne. Minu investeering Forusesse näitab usku, et koos kõigi kasutajatega, kes on ka omanikud, on meil võimalik püüelda millegi palju suurema poole. Igas oma tegevuses olen ma alati eeldanud täiuslikkust ja kuna meie ambitsioon on palju laiem kui ainult taksoäri, siis mul on hea meel selle elluviimise juures olla,“ ütles Ott Tänak.

Foruse asutaja Urmas Sõõrumaa sõnul on iga US Tokeni koguja ka Foruse omanikeringis ja tänasest kuulub sinna ka ralli maailmameister Ott Tänak. „Ott on enda tegemistes nii põhjalik, et temaga on positiivne väljakutse partneritena Forust edasi viia. Kindlasti saavad sellest oma osa ka kõik meie teenuse kasutajad,“ lisas Sõõrumaa.

Forus Taxi platvormi juht Eduard Dubrovski ütles, et esimene tegutsemisaasta on olnud edukas aga ka väljakutseid pakkuv. „Päris uusi asju luuakse maailma harva juurde. Meil ei ole mõtet kopeerida kasutatud lahendusi, vaid teha asju teistmoodi, et tekiks tunne ning kogemus, mida konkurendi juurest ei leia,“ ütles Dubrovski. „Näiteks lähipäevil toome kasutajateni uue kategooria Forus Deal, mis muudab fundamentaalselt põhimõtet, kuidas endale vastuvõetava hinnaga sobiva takso tellime. Forus Deal kategooria annab kliendile ja juhile võimaluse omavahel sõiduhinna kokku leppida ilma, et seda arvutaks rakendus või mõjutaks hinnakordaja.“

US Tokeni juht Sander Sõõrumaa sõnul sünnivad uued lahendused ja parandused äpis juba praegu suures osas omanikeringi tagasiside põhjal. „Meie omanikeringi kuulub juba täna rohkem kui 18 000 inimest, kellel kõigil on võimalik platvormi arengut suunata ja selles kaasa rääkida. Tarkvara arendamisel on juba täna oluliseks sisendiks platvormi omanike ideed ja mõtted,“ ütles Sander Sõõrumaa. „Iga sisukas tähelepanek aitab Foruse kogukonda, sest kliendid leiavad endale kiiremini sobiva auto ja juhid saavad efektiivsemalt raha teenida. Läbi US Tokeni anname ära 30% platvormist klientidele ja partneritele ning ehitame kogukonda, kus kõik sinna kuulujad võidavad.“

Välja on antud 30 miljonit US Tokenit, mis moodustab täna 30% platvormi ettevõttest. Ott Tänaku investeering ei vähenda US Tokenitele kuuluva ettevõtte osalust.

Forus Taxi on Eestis sündinud teenuste platvorm, mis tegutseb täna kolmes riigis, kokku 18 linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Viljandis, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Vilniuses, Kaunases, Klaipedas, Riias, Jurmalas, Liepajas, Daugavpilsis ja Alytuses. Forus Taxi teenust saab tellida rakenduse abil, mis on saadaval nii App Store’is kui ka Google Play poes, rakendus on tasuta. Soovi korral saab taksot tellida ka helistades 1665.

Fotod pressiürituselt, autor Andrei Ozdoba.