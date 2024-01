Eesti Post AS tütarettevõte Omniva LT Sorting avab 2024. aasta teises kvartalis Kaunases uue kaasaegse automatiseeritud sorteerimiskeskuse. Uue keskuse ehitust finantseerib 27 miljoni euro suuruse rohelaenuga SEB Pank AS.

Sorteerimiskeskus hõlmab üle 21 000 m² pinda ning paikneb Kaunase lennujaama ja planeeritava Rail Baltic raudteetrassi läheduses. Keskuse energiavajaduse katmiseks kasutatakse päikesepaneele.

„Uue sorteerimiskeskuse avamisega liigume strateegiliselt lähemale Euroopa ja Kesk-Aasia turgudele, kus järjepidevalt oma äri kasvatame,“ kommenteeris Kaunase keskuse rajamist Omniva juhatuse esimees Mart Mägi, kes samuti lisas, et kindlasti tõhustab uus ja kaasaegne sorteerimiskeskus ka siinse regiooni logistikat ja vastab kiiresti kasvava pakituru ning tarbija nõudmistele.“

Mägi sõnul on Kaunase keskuse rajamisel silmas peetud kõiki ettevõtte kestlikkuse eesmärke. „Seepärast on heameel tõdeda, et Omniva rajatav sorteerimiskeskus on seni suurim uusarendus Baltikumis, mis kvalifitseerus SEB rohelaenuks,“ ütles logistikaettevõtte juhatuse esimees.

Investeeringu eesmärgiks on automatiseerida ja tsentraliseerida pakkide sorteerimine Leedu turul, luua regionaalne keskus ning olla atraktiivne partner suurtele e-kaubanduse platvormidele.

Peep Jalakas, SEB ettevõtete panganduse juht: „Omniva uus sorteerimiskeskus Leedus on suurepärane näide sellest, kuidas ettevõtted saavad kaasa aidata keskkonnasõbralike lahenduste rakendamisele. Hoone energiaklass on A++, mis on 38% madalam liginullenergiahoonele Leedus kehtestatud piirmäärast. SEB on uhke, et saab toetada Omniva ambitsioonikat projekti, mis mitte ainult ei toeta ettevõtte kasvu ja automatiseeri tööprotsesse, vaid kujutab endast ka suurt sammu säästva arengu suunas.“

Omniva on seni kaasanud rohefinantseeringut ka autopargi dekarboniseerimiseks, aga uus sorteerimiskeskus on ettevõtte esimene rohelaenuprojekt.

Omniva (AS Eesti Post) on Eesti riigile kuuluv äriühing, mille põhitegevusala on logistika- (paki- ja postiteenuste) ning digi- ja rahvusvahelise transiiditeenuste osutamine. SIA Omniva ja UAB Omniva LT põhitegevus on pakiautomaadi- ja kullerteenuse pakkumine vastavalt Läti ja Leedu turul. UAB Omniva LT Sorting on asutatud uue logistikakeskuse rajamiseks Kaunasesse. Picapac OÜ põhitegevus on pakiautomaatide tehnoloogiliste lahenduste arendamine ning personaalse pakiautomaadi teenuse osutamine. OÜ Finbite põhitegevus on infoäri teenuste osutamine (e-arved).