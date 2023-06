Kalamajast Koplisse piki Kopli tänava kirjut ajalugu kulgeval retkel saab käia mitme asumi piiridel, seigelda läbi ajaloo ja nautida loojangu eel rannavaadet. Tuuri juhib Hannele Känd. Ekskursioon algab Kalamaja muuseumist (Kotzebue 16) ja lõpeb Kopli südames. Matk kestab 1,5–2 tundi. Matkajatel on soovitav riietuda mugavalt ja ilmastikukindlalt.

Vaade Kopli poolsaarel. Foto AM F 18507:23, Eesti Ajaloomuuseum

