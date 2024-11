Õhk-vesi soojuspump on suurepärane valik, kui otsitakse energiatõhusat ja loodussõbralikku küttelahendust. Õige mudeli valimine sõltub aga mitmest tegurist: kodu suurusest, soojustuse tasemest, voolutemperatuuri vajadusest ja küttevõimsusest. Samuti on oluline valida külmaine, mis on keskkonnasõbralik ja vastab Euroopa tulevastele nõuetele. Siin on ülevaade peamistest kriteeriumitest, mis aitavad leida just teie koju sobivaima lahenduse.

Kriteeriumid: Mida arvestada õhk-vesi soojuspumba valimisel?

1. Küttevõimsus

○ Maksimaalne küttevõimsus näitab, kui palju soojust seade suudab pakkuda ja sõltub kodu suurusest ja soojustuse tasemest. Suurematele või kehvemini soojustatud majadele on vaja suuremat küttevõimsust, et tagada kodu püsiv soojus ka külmematel kuudel.

2. Maksimaalne voolutemperatuur

○ Voolutemperatuur määrab, kui kuumaks suudab soojuspump küttesüsteemi vee soojendada. Uusehitistes, kus kasutatakse põrandakütet või madalatemperatuurilisi radiaatoreid, piisab madalamast temperatuurist (35 – 40 °C). Vanemates majades ja radiaatoritega küttesüsteemides on tihti vaja kõrgemat voolutemperatuuri (65–75 °C), et hoida ruumid mugavalt soojad.

3. Maja soojustuse tase ja seisukord

○ Hästi soojustatud majad vajavad vähem küttevõimsust ja suudavad efektiivselt hoida soojakadu madalal, mis võimaldab kasutada väiksema võimsusega soojuspumpa. Vanemad ja halvasti soojustatud majad vajavad aga suuremat võimsust ja kõrgemat voolutemperatuuri, et hoida siseruumid soojad ka külma ilmaga.

4. Elamispinna suurus (m²)

○ Suuremate kodude puhul on vajalik suurem küttevõimsus. Väiksemate majade puhul on sageli piisav madalama võimsusega seadmest, mis suudab tagada piisava soojuse ilma liigse energiakuluta.

5. Külmaine ja Euroopa Liidu tulevased nõuded

○ Külmaine on soojuspumba tööks hädavajalik komponent, mis mõjutab nii seadme efektiivsust kui ka keskkonnamõju. Keskkonnasõbralikumad ja efektiivsemad külmaained, nagu R290 (propaan), pakuvad suuremat soojusülekande võimekust ja madalamat keskkonnamõju võrreldes vanemate külmaainetega.

○ Euroopa Liit on kehtestamas uusi nõudeid, mis piiravad kõrge globaalse soojenemise potentsiaaliga (GWP) külmaainete kasutust, suunates tootjad keskkonnasõbralikumate lahenduste poole. See tähendab, et valides juba praegu R290 või R32 külmainega soojuspumba, on seade vastavuses tulevaste standarditega ja sobib pikaajaliseks kasutamiseks.

6. CAP (Total Capacity)

○ CAP tähendab seadme suutlikkust hoida oma küttevõimsust ka väga madalatel temperatuuridel, näiteks -20 °C juures, mis on oluline Eesti kliimas. CAP-funktsiooniga soojuspumbad säilitavad stabiilse soojusenergia ka külmematel päevadel, mis tagab kodu mugava temperatuuri.

Soovitused õhk-vesi soojuspumba valimiseks erinevatesse majadesse

Alljärgnevad tabelid pakuvad soovitusi vastavalt maja suurusele ja soojustustasemele, aidates leida sobivaima seadme igale kodule.

Hästi soojustatud uusehitised

Hästi soojustatud uusehitistes on madalad soojuskaod, mis tähendab, et väiksem küttevõimsus ja madalam voolutemperatuur on piisavad. Sobivad seadmed suudavad pakkuda optimaalset efektiivsust, vähendades energiakulusid ja hoides kodu mugavalt soojas.

Elamispinna suurus (m²) Soovitatav küttevõimsus (kW) Maksimaalne voolutemperatuur (°C) Kuni 100 m² 5–6 Põrandküttel 30-35 / Radiaatorite puhul 45–50 100–150 m² 6–8 Põrandküttel 30-35 / Radiaatorite puhul 45–50 150–200 m² 8–10 Põrandküttel 30-35 / Radiaatorite puhul 45–50 Üle 200 m² 10–12 Põrandküttel 30-35 / Radiaatorite puhul 45–50

Keskmise soojustusega majad

Keskmise soojustusega majades, mis on sageli ehitatud 1980–2000, vajatakse pisut suuremat küttevõimsust ja mõõdukalt kõrget voolutemperatuuri. Siin sobivad seadmed, mis suudavad pakkuda stabiilset soojust ja sobivad hästi ka radiaatoritega süsteemidesse.

Elamispinna suurus (m²) Soovitatav küttevõimsus (kW) Maksimaalne voolutemperatuur (°C) Kuni 100 m² 6–8 Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 50–55 100–150 m² 8–10 Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 50–55 150–200 m² 10–12 Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 50–55 Üle 200 m² 12–15 Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 50–55

Vanemad, vähese soojustusega majad

Vanemad ja vähem soojustatud majad vajavad suuremat küttevõimsust ja kõrgemat voolutemperatuuri. Seadmed, mis on võimsad ja suudavad toota kõrget temperatuuri, sobivad ideaalselt sellistesse majadesse, kus on vaja saavutada kiire ja tõhus kütmine isegi väga madalatel välistemperatuuridel.

Elamispinna suurus (m²) Soovitatav küttevõimsus (kW) Maksimaalne voolutemperatuur (°C) Kuni 100 m² 8–10 Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 55-70 100–150 m² 10–12 Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 55-70 150–200 m² 12–15 Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 55-70 Üle 200 m² 15+ Põrandküttel 35-40 / Radiaatorite puhul 55-70

Külmaine valik ja Euroopa tulevased nõuded

Tuleviku kindlustamiseks ja keskkonnamõju vähendamiseks tasub valida soojuspump, mis kasutab kaasaegset ja keskkonnasõbralikku külmaainet. R290 (propaan) on üks parimaid valikuid, kuna sellel on väga madal globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) ning see pakub suurepärast efektiivsust. Samuti vastab see Euroopa Liidu tulevastele nõuetele, mis piiravad kõrge GWP-ga külmaainete kasutust.

Valides R290 või R32 külmainega soojuspumba, investeerite pikas perspektiivis seadmesse, mis on kooskõlas keskkonnastandardite ja nõuetega, hoides küttekulud madalal ja vähendades süsinikujalajälge.

Hinnaklassid ja tasuvus

Soojuspumba soetuskulud varieeruvad sõltuvalt seadme võimsusest ja maja suurusest. Allpool on toodud hinnangulised hinnaklassid vastavalt maja suurusele ja seisukorrale.

Elamispinna suurus (m²) Hästi soojustatud uusehitis (hind €) Keskmise soojustusega maja (hind €) Vähese soojustusega vanem maja (hind €) 100–150 m² 7000–9000 € 8000–10 000 € 9000–12 000 € 150–200 m² 8000–10 000 € 9000–11 000 € 10 000–13 000 € Üle 200 m² 10 000–12 000 € 11 000–13 000 € 12 000–15 000 €

Hinnaklassi selgitused:

● Hästi soojustatud uusehitised: Kuna soojuskaod on väiksed, piisab sageli madalama võimsusega seadmetest. See toob kaasa madalama soetus- ning paigalduskulu.

● Keskmise soojustusega majad: Sellistes majades on vajalik mõõdukas küttevõimsus, et hoida ruumid mugavalt soojad ka talveperioodil.

● Vähese soojustusega vanemad majad: Suurem küttevõimsuse ja kõrgema voolutemperatuuri vajadus toob kaasa kõrgema soetuskulu, kuid tagab stabiilse sisekliima ka külmematel kuudel.

Kokkuvõte: Õhk-vesi soojuspumba valik vastavalt vajadustele ja eelarvele

Õige õhk-vesi soojuspumba valik sõltub teie kodu suurusest, soojustuse tasemest, voolutemperatuuri vajadusest ja soovitud küttevõimsusest. Valides sobiva seadme, mis vastab teie vajadustele, saate tagada efektiivse kütmise ja energiasäästu, pakkudes samal ajal mugavat sisekliimat.

● Hästi soojustatud uusehitised: Sobivad väiksema küttevõimsuse ja madalama voolutemperatuuriga seadmed, mis vähendavad energiakulusid. Soovitatav võimsus on vahemikus 5–10 kW.

● Keskmise soojustusega majad: Vajavad mõõdukat küttevõimsust (8–12 kW) ja mõõdukalt kõrget voolutemperatuuri, et hoida kodu soojana ka jahedamatel päevadel.

● Vähese soojustusega vanemad majad: Suurem küttevõimsus (10–15+ kW) ja kõrgem voolutemperatuur tagavad stabiilse soojuse ka väga külmades tingimustes.

Lisaks on oluline pöörata tähelepanu külmaine valikule, kuna Euroopa Liidus kehtestatakse peagi uued nõuded, mis piiravad kõrge GWP-ga külmaainete kasutamist. Keskkonnasõbralikud külmaained, nagu R290 (propaan) ja R32, on energiatõhusad ja keskkonnasõbralikud valikud, mis vastavad ka tulevastele keskkonnastandarditele. Seetõttu on soovitatav valida mudel, mis kasutab tänapäevast külmaainet ja suudab säilitada küttevõimsust ka väga madalatel temperatuuridel (CAP-funktsioon), tagades püsiva mugavuse ja efektiivsuse kogu kütteperioodi vältel.