Teisipäeval, 15. oktoobril avas AS Green Marine Maardus uue ehitus- ja lammutusjäätmete käitlustehase. Tegemist on kõige uuenduslikuma tehnoloogiaga Eestis.

Uut käitlustehast uudistama tulnuid võttis Maardu külje all Tallinna jäätmejaama lähedal vastu avar tootmishoone suure hoiuplatsiga. „Käivitumas on Eesti esimene ehitusjäätmete sorteerimise ja kasutamise keskus,“ kõneles AS-i Green Marine juhatuse liige Indrek Kajakas. AS Green Marine on AS-i Tallinna Sadam sidusettevõte. „Green Marine on Eesti ettevõtluse ja meie keskkonnajalajälje seisukohalt oluline partner,“ toonitas Tallinna Sadama tegevjuht Valdo Kalm.

Kiltri teel oleva jäätmejaama territoorium on 4,5 hektarit, millel põhirajatisena paikneb 3700 m2 suurune tootmishoone, kus asuvad sorteerimisseadmed. Tehase sorteerimisvõimsuseks on ühes vahetuses töötades 40 000 tonni sorteeritud ehitusjäätmeid aastas.

Kõik jäätmed taaskasutusse

„Meie uus käitlustehas astub järgmise sammu keskkonnasäästliku ettevõtluse ja ringmajanduse suunas. Tehase avamisega loodame oluliselt suurendada ehitus- ja lammutusjäätmete taaskasutust,“ kõneles Indrek Kajakas.

Uues tehases lähevad taaskasutusse ehituskonstruktsioonide põhiosa moodustavad betoon ja tellised, aga ka viimistlus- ja isolatsioonimaterjalid, metall, puit, klaas, plast ja kile – kõik jäätmed, mis hoonete lammutamisel tekkida võivad.

Kivist ja betoonist valmistatakse pärast sorteerimist ja puhastamist jahvatamise teel kruusa. „See pole killustik – purustamisel ja jahvatamisel tekkinud toormel pole killustiku kvaliteeti, kindlat tugevus­astet, sest erinevad koostisained muudavad selle tugevuse ebaühtlaseks,“ kõneles Indrek Kajakas.

Vastavalt kliendi soovile fraktsioonidesse sorteeritud kruusa on võimalik kasutada kergliiklusteede või parklate ehitusel.

Ebaühtlase tugevusega ehitusmaterjali ei saa firmajuhi sõnade kohaselt suurtele koormustele mõeldud maanteede või hoonete ehitamisel kasutada. „Vastavalt kliendi soovile fraktsioonidesse sorteeritud kruusa on võimalik kasutada kergliiklusteede või parklate ehitusel,“ selgitas Indrek Kajakas uue tehase toodangu kasutusvõimalusi. Eriti sobib selline kruus täite- ja drenaažikihiks pehme pinnase korral.

Ka tehasesse toodud puidujäätmed lähevad pärast sorteerimist kas taaskasutusse või puiduhakkeks. Samuti metall ja plast – nii pehme kui ka kõva plast sorteeritakse ja suunatakse taaskasutusse. Kogu töö materjalide sorteerimisel teevad masinad, ainult kvaliteedikontroll on jäänud inimesele. Kokku on tehases ühes vahetuses tööl 20 inimest.

„Meie jaoks on võtmetähtsusega jätkusuutlike tehnoloogiate kasutuselevõtt ning tehas Maardus on oluline osa meie suuremast visioonist,“ rõhutas Valdo Kalm.

Toodangu tarbijad

Uue tehase partnerid on Indrek Kajaka kinnitusel peamiselt ehitusettevõtted, aga ka jäätmejaamad. „Meil on teretulnud kõik, kellel tekib ehitusjäätmeid,“ sõnas Kajakas. Olgu tegu ehitus- või lammutusfirmadega. Oodatud on vana mööbel ka kolimisfirmadelt. Uus ettevõte suudab juhataja kinnitusel vastu võtta poole Eestis tekkivatest ehitusjäätmetest.

Esialgu teenindatakse vaid ettevõtteid. Vastu võetakse kaalu, mitte mahu järgi. Hinnakiri on veel välja töötamisel.

„Kevadel, kui tehas on korralikult käivitatud, hakkame ka erakliente teenindama,“ lubas AS-i Green Marine tegevjuht. See tähendab, et inimene võib rentida jäätmejaamalt konteineri, mis siis kohale toimetatakse ja koos jäätmetega tehasesse käitlusse suunatakse.

Taristuminister Vladimir Svet avaldas tehase avamisel lootust, et uus tehas suunab kogu ehitussektorit muutustega kaasa tulema, ehitusjäätmeid uuesti käitlusse võtma ja lõpuks selle pealt ka tulu teenima. Ministri sõnul on riigil oluline roll, et motiveerida vähem ehitusprügi ladustama ja põletama ning seda rohkem käitlusse võtma. Siiani räägitakse palju pakendite taaskasutusest, nüüd võime hakata rääkima ka ehitusmaterjali taaskasutusest.

HEA TEADA

AS Green Marine

AS Green Marine on juba 20-aastase kogemusega keskkonnateenuste üks juhtivatest jäätmekäitlus­ettevõtetest. Ettevõte on märkimisväärne ringmajanduse edendaja ja oluliste keskkonnainitsiatiivide toetaja, pälvides 2019. aastal tiitli Läänemere sõber. AS-i Green Marine eesmärk on edendada ringmajandust, fookusega suurendada oluliselt jäätmete ringlussevõttu ja taaskasutust uute innovaatiliste keskkonnatehnoloogiliste arenduste abil.