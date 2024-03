Peaasi.ee kutsub täna, 28. märtsil märkama enda ümber positiivsust – teistes inimestes, ilmas, uudistes, sotsiaalmeedias, valitsuses, ebameeldivates ülesannetes ning mujal, kus mõte esimese hooga negatiivse poole liigub.

Humoristi ja saatejuhi Gaute Kivistiku ehk Rohke Debelaki sõnul juhtub maailmas kogu aeg tegelikult head palju rohkem kui halba.

„Miljardid inimesed teevad iga päev palju head, aga ikka jääb sõelale negatiivne, mille järgi me maailma üle otsustame. Nali ja positiivne suhtumine on inimese kõige suurem relv,“ rääkis Gaute Kivistik ning lisas „Olen 30 aastat teinud libauudised just selleks, et enda vaimset tervist kenasti paigas hoida.“

Vaata videot, milles Gaute Kivistik selgitab, kuidas leida uudistest positiivset.

„Vana tõde on, et kui me asju, mis meile ei meeldi, muuta ei saa, siis saame muuta suhtumist nendesse asjadesse. Mõtelgem mõtteid, mis on edasiviivad ja endale nalja tegevad ning igapäevast rõõmu pakkuvad,“ soovitab ta.

Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on oluline teadlikult treenida oma aju märkama positiivset, seda eriti stressirohketel aegadel. „Meie aju märkab ja registreerib kõike negatiivset meie ümber automaatselt, kuid positiivse märkamist peame vahel treenima. Võtame ühe päeva, kus ei pea võitlema negatiivse vastu, vaid turgutame ja kasvatame seda, mis on juba hästi, seda mis meie ellu rõõmu juurde toob,“ rääkis Anna-Kaisa Oidermaa.

Peaasi.ee soovitus: leia tänasest vähemalt kolm head asja ja anna nendele hoogu juurde.

• Leia head emotsioonid sotsiaalmeediast. Jaga oma elust, meediast, teiste postitustest kolme asja, mis tekitavad selliseid emotsioone, nagu: heameel, hea tuju, tänutunne, rõõm, õnn, optimism, lootus, aukartus, austus, imetlus, soojus, tähelepanelikkus, huvi. Kui märkad mõnda postitust, mis on ärritav, hirmutav või nõme, proovi leida sellest midagi humoorikat või positiivset selle autori, iseenda või maailmaasjade juures. Kui pead seda sobilikuks, siis jaga seda ka teistega.

• Leia head uudised meediast. Leia täna kolm uudist, mis tekitasid sinus hea emotsiooni. Näiteks: inspiratsioon, härdus, rõõm, põnevus, turvatunne, uudishimu, imestus, vaimustus, lootus, poolehoid, kergendustunne, kokkukuuluvustunne või mis lihtsalt tegid tuju heaks. Jaga neid uudiseid ka teistega ning kirjuta juurde, millist tunnet see tekitas ja miks see Sinu meelest ka teistele rõõmu võiks pakkuda.

• Leia head asjad ja inimesed igapäevaelust. Kirjuta välja kolm asja, mis sinu elus või lähikonnas on praeguse seisuga hästi. Jaga neid asju lähedastega.

Tunnusta kedagi, kelle tegusid võiksid muidu iseenesest mõistetavaks pidada. Võid kasutada sõnu, mida jagati hea sõna päeval – „sa oled imeline“, „sa tegid hästi“, „suurepärane töö“, „olen sinu üle uhke“. Välja toodud enim levinud ütlemine tunnustamiseks ja tänamiseks on „aitäh, et oled olemas“. Vähem levinud ilusad ütlemised olid veel: sa oled piisav, sinusarnaseid inimesi võiks rohkem olla, on tunda, et panustad kogu südamest!

Märka, kui kipud olema enda või teiste vastu karm ja ole hoopis lahke. Positiivsuse treenimise päev on osa vaimse tervise vitamiinikuurist, mille fookuses on sel aastal töörõõmu, koolirõõmu ja elurõõmu esile toomine igapäeva toimetuste saginast. Viis vaimse tervise vitamiini on uni ja puhkamine, tasakaalustatud toitumine, meeldivate emotsioonide kogemine, liikumine ja head suhted.

Vitamiinikuuri jooksul saab täita testi, et välja selgitada, missugust vaimse tervise vitamiini kõige enam vaja on. Vaimse tervise vitamiinide testi saab teha siin. Peaasi.ee algatatud vaimse tervise vitamiinikuur toimub viiendat korda ja seda rahastab Tervisekassa.

Peaasi.ee tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee on pälvinud oma tegevusega 2020. aasta tervisesõbra tiitli ning presidendi sotsiaaltöö aastapreemia. 2020. aasta lõpus tunnustati Peaasi.ee-d kodanikuühiskonna aasta tegija ja aasta vabaühenduse tiitlitega.