Circus Roncalli on esimene uue põlvkonna tsirkuse looja, viies 250 aastat vana traditsiooni uuele tasemele.

Neli aastat tagasi Saksamaal Roncalli tsirkuse loodud uudset lähenemist žanrile on näidatud juba 45. Euroopa linnas. Järgmise aasta kevad-suvel saab seda näha Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Põltsamaal, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Haapsalus ja Tapal. Etenduse jaoks püstitatakse linnadesse spetsiaalne suur tsirkusetelk.

Etendusel saab hologrammidena näha elusuuruses elevante, hobuseid, kaelkirjakuid ning teisi loome nende liikumises ja rutiinis. Samuti elustub areenisuurune akvaarium, milles ujuvad nii delfiinid, kilpkonnad kui rünnakuvalmis haikalad. Unikaalse tehnoloogia abil projetseeritakse hologramm-etendus viie meetri kõrgusele ja kogu areeni ümbritsevale interaktiivsele võrele, mis loob võimalikult elulähendase mulje ja on jälgitav 360-kraadiselt lava ümber.

