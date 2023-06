Magamistuba võib pidada üheks kõige olulisemaks ruumiks sinu kodus, sest see on koht, kus saad end lülitada välja kõikidest päeva toimetustest ja puhata välja. Hea uni paneb aluse nii meie meeleolule kui ka energiale. See on äärmiselt vajalik selleks, et meil püsiks hea vaimne ja füüsiline tervis. Selleks, et saaksid täiel rinnal puhata, sisusta endale mugav magamistuba, kus tuleb alati hea uni.

Pane rõhku voodile ja madratsile

Voodi on nii magamistoa keskne sisustuselement kui ka koht, kus magame. Seetõttu ei tohiks voodi ja madratsi valikul teha allahindlust. Üks võimalus on osta endale voodiraam ja valida sobiv madrats ja kattemadrats. Teine variant on valida kontinentaalvoodi ehk täislahendus, mis on kohe magamiseks valmis ning mis pakub klassikalise voodiga võrreldes paremat toetust ja head mugavust.

Kontinentaalvoodi on oma eripärase ehituse poolest saanud paljude eestlaste lemmikuks. Selle esmaklassiline mugavus on lausa kadestusväärne, rääkimata disainist. Kuigi kontinentaalvoodi on nii-öelda täislahendus, soovitame sinna peale ka osta kattemadratsi, et sinu voodi püsiks kaua aega kaunis.

Voodi valikut tehes pööra ennekõike tähelepanu selle kvaliteedile, madratsi materjalidele, jäikusele kui ka vedrustusele. Ja seejärel vaata, et disain sobib harmooniliselt magamistuppa. Uue voodi, sh kontinentaalvoodi leiad Kaup24 ja Hansaposti tootevalikust – vali kodust lahkumata ja telli mugavuse tippklass e-poest!

Mugav voodipesu tagab hea une

Kaunis voodipesu ei ole mitte ainult silmailuks, vaid see mõjutab ka sinu und. Kui sul on tundlik nahk, tasub valida voodipesu, mis on valmistatud looduslikest materjalidest nagu näiteks puuvillast. Nendel materjalidel on ka teisi häid omadusi nagu hea hingavus, pehmus ja kvaliteet, mis samuti võivad sinu iluund mõjutada.

Pole halvemat kui kare, ebamugav ning liiga soe või külm kangas. Selleks, et sinu voodipesu pehmus püsik kaua, pese seda õigete vahendite ja võtetega. Samuti eelista looduslikke materjale sünteetilistele, sest viimased ei taga nii head hingavust ja võivad kiirelt oma kuju ja kvaliteedi kaotada.

Pimendavad kardinad või rulood loovad hea magamiskeskkonna

Viimaseks, vali sobivad kardinad või rulood. Sa võid valida ka mõlemad, kui soovid. Aknakatted on olulised nii interjööri disainis, aga veelgi olulisemad tagamaks sulle parim uni. Suveööd on pikad ja päike tõuseb vara, mistõttu võib see õrna unega inimestel mõjutada nii une kvaliteeti kui ka pikkust. Muul ajal võib aknast sisse paista tänavavalgustus, mida soovid varjata korralike kardinate või ruloodega. Seega vali ennekõike aknakatted, mis teevad magamistoa pimedaks ja lähtu valikul kogu magamistoa sisekujundusest.

Kui valdavaks on heledad toonid, vali kas samast värvigammast kardinad või hoopiski too ruumi kontrasti mõne teise tumedama tooniga. Sa võid valida ka voodiga sama värvi aknakatted. Valikuid on palju, püüa erinevaid toone omavahel sobitada, et leida parim tasakaal.