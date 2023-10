Nõo Lihatööstuse tehnoloogi Marko Kokmanni sõnul paneb üldine hinnatõus ja ärev olukord maailmas eestlasi tegema turvalisi valikuid ka toidulaual, seetõttu iseloomustavad selle talvehooaja uusi tooteid lihtsad ja puhtad maitsed nagu on verivorstid Muhu leivaga.

Hinnatõusu valguses eelistavad inimesed ka tänavu süüa rohkem kodus ning restorane külastatakse harvem. Seega on tervislike mugavustoodete arendamine olnud Nõo Lihatööstusele juba teist aastat järjest fookuses. „Maitsva ja tervisliku õhtusöögi valmistamiseks ei ole tarvidust muud teha kui panna meelepärane ahjuroog koos karbiga ahju ning nautida seda ühiselt pereringis,“ kirjeldas ta Nõo Lihatööstuse tootearenduse lõppeesmärki.

Tema sõnul on uudistooteid arendatud põhimõttel, et ka keerulistel aegadel ei peaks inimesed loobuma tervislikust ja kvaliteetsest toidust. „Kasutame üksnes kvaliteetset toorainet ning tervislikkust silmas pidades lisame toodetele vähem soola ja E-aineid,“ ütles Kokmann.

Ettevõtte jaoks on ka oluline, et meie valmistatud lihatooted maitseksid täpselt selliselt nagu tootenimes lubatud. „Kui pakendile on kirjutatud „terav“ siis saate ka terava maitseelamuse,“ lubas ta.

Nõo Lihatööstus toob algavaks talvehooajaks turule üle 30 uudistoote, mis jõuavad poelettidele oktoobris ja novembris. Kokmanni sõnul ühtegi teist nii unikaalset vorsti Euroopa turul ei pakuta, kui seda on Nõo uus verivorst Muhu leivaga. „See on kõige eestipärasema maitsega toode, mis üldse olla saab,“ lisas ta.

Ettevõtte uudistoodete hulgast leiab veel näiteks musta ploomiga verivorstid, Wabariigi ahjušnitsli, kanakebabist või seakeelest tehtud tarrendise, sealihast ahjupraed pohla-sinepi kui ka hapukapsaga, mustikased ahjuribid rohke lihaga, wasabi kui ka apelsini kastmes broilerikintsuliha taskud, praesibulaga seavälisfilee lõigud, ahjupeekoni tšillise tomatiga, liharullid praekapsa ja pohlaga, broileri keefiri ja ürtidega, broileritiivad teravas Teriyaki kastmes ning poolkoivad sulajuustuga.

„Uutel talvetoodetel on ka suur ekspordipotentsiaal eelkõige Läti ja Leedu turu näol, kus me oleme viimastel aastatel oma sortimenti oluliselt laiendanud ja kaubamärgi kui ka Eesti toidukultuuri tuntust kasvatanud,“ ütles Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Toodangust üle 22 protsendi eksporditakse.

Nõo Lihatööstus on kõige suurem ja uuendusmeelsem kodumaisel kapitalil põhinev lihatööstus. Ettevõte annab tööd üle 200 töötajale, millega on Lõuna-Eestis olulisemaid tööandjaid ning kohalikku ühiskonnaellu panustajaid. Nõo pälvis 2021. aastal EAS-i, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud Eesti parimate ettevõtete konkursil aasta pereettevõtte tiitli.