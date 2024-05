Hiljaaegu toimus Dubais rahvusvaheline modellivõistlus, International Fashion Festival, kus esines edukalt ka perekond Tõniste kolm liiget. Pere-

ema Ingrid tunnistati võitjaks Overlady klassis, parima modelli tiitli pälvis Maria Heleen ja teismeliste modellide parimaks tunnistati Marten Thomas.

Ingrid Tõniste, te olete eesti rahva mällu sööbinud Miss Estonia 1989. aasta I printsessina. Teid pole Eestimaal väga kaua modellina üles astumas nähtud. Miks otsustasite nüüd jälle esineda?

Minu jaoks oli sellel võistlusel osalemine eelkõige nagu lend nooruspõlve, kus ma üle 30 aasta tagasi rahvusvahelistel missivõistlustel ja moe-

show’del kaasa tegin. Kuigi olin viimastel aastatel Tiina Jantsoni korduvatele kutsetele esineda eri missise- ja modellivõistlustel järjekindlalt eitavalt vastanud, siis nüüd, kus ka oma tütar palus temaga kas või üks kord elus koos lavale tulla, ei suutnud ma enam vastu seista. Täna võin öelda, et nii see võistlus kui kogu ettevalmistusperiood oli üks äärmiselt äge ja kirev teekond ja ma ei ole hetkekski kahetsenud, et see lõpuks siiski ette sai võetud. Kõik need inimesed, alates meie enda tiimist, Fashion Festivali peakorraldajast, disaineritest, foto- ja videograafidest olid imelised. Kogu see kogemus oli äärmiselt positiivne.

Mida see festival endast üldse kujutab?

International Fashion Festival ja fotomodellide võistlus Dubais oli vaheetapiks The Best Model Of Universe võistlusele, mis toimub augusti lõpus Hispaanias ja kus osaleb ligikaudu 1000 modelli igas vanuseklassis. Dubai ürituse peakorraldaja oli sama itaallane, kes on korraldanud juba 12 aastat ka võistlust The Best Model Of Europe & Universe.

Dubaisse oli tulnud võistlema sadakond modelli Itaaliast, Belgiast, Saksamaalt, Soomest, Moldovast, Rumeeniast, Dubaist jne. Ligi nädalasel võistlusperioodil toimusid iga päev erinevad fotosessioonid ja moeshow´d nii kõrbes, laeval kui ka Dubai ühes eksklusiivseimas ööklubis. Esitlesime tuntud disainerite tõeliselt kauneid moekollektsioone erinevatelt firmadelt Itaaliast, Rumeeniast, Moldovast ja Dubaist.

Kas selline kolmikvõit tuli teile üllatusena?

Jah, kindlasti ja seda meie kõigi – nii Maria Heleeni, Marten Thomase kui minu jaoks. Konkurents erinevates kategooriates oli tugev ning võistelda tuli professionaalsete modellidega, kelleks meie perest on ainult Maria Heleen. Meie Marteniga mõtlesime lihtsalt, et kui juba niikuinii Mariale Dubaisse pöialt hoidma läheme, siis miks mitte ka ise moeshow´del kogemuse mõttes kaasa teha. Aga vaat kuidas läks…

Kas osalete augustis ka Hispaanias üleilmsel moefestivalil?

Jah, praeguse plaani kohaselt olen koos tütrega ka Barcelonasse minemas, kuna nüüd on juba mitmed uued tuttavad seal ees ootamas ning tundub põnev saada veel üks tõeliselt suure osavõtjate hulgaga võistluskogemus.

Kas teil on hea meel, et lapsed astuvad teie jälgedes, tegelevad missinduse ja modellindusega?

Missinduse ja modellindusega tegeleb ainult Maria Heleen ja selle üle on mul südamest hea meel, kuna näen, et see on tema jaoks tõeline kirg ning talle on ka looduse poolt antud kõik selleks, et ilumaailmas edukalt läbi lüüa.

Kuidas Toomas endise tippsportlasena, kahekordse olümpiamedalistina suhtub sellesse, et kõik lapsed on läinud ema jälgedesse? Või tegeleb keegi tõsiselt ka spordiga?

Ütlen siin meie ühise vastuse Toomasega. Nii minu kui Toomase jaoks on kõige tähtsam, et lapsed tegeleksid sellega, mida nad ise kõige enam soovivad ning mis neid tõeliselt õnnelikuks teeb.

Tõsi küll, ükski meie laps ei ole unistanud purjetaja karjäärist, aga kõik nad on olnud või on ka hetkel aktiivsed võistlussportlased. Maria Heleen tegeles koolipõlves viis aastat iluvõimlemisega, seejärel ilurulluisutamise, tennise ja showtantsuga. Marten Thomas on tegelenud kolm aastat tennisega ning seitse aastat võistlustantsuga ning tal on olnud au esindada Eestit ka standardtantsude maailmameistrivõistlustel. Pere pesamuna, 14-aastane Mark Gregor alustas juba lasteaias tennisetreeningutega ja tennis on tänaseni tema suurim kirg ja meie igapäevaelu lahutamatu osa.

„Minu jaoks oli sellel võistlusel osalemine eelkõige nagu lend nooruspõlve, kus ma üle 30 aasta tagasi rahvusvahelistel missivõistlustel ja moeshow‘del kaasa tegin.“

– Ingrid Tõniste

Millega igapäevaselt ise tegelete, millega tegelevad teised pereliikmed?

Mina olen igapäevaselt tegev meie perefirmas, mis tegeleb lastele mõeldud toodete hulgi- ja jaemüügiga. Kaks kuud enne Maria Heleeni sündi avasime uuendatud kaupluse Eesti vanimas lastekaupade kaupluses Laste Maailm, mille omanikuks oleme Toomasega tänaseks juba 21 aastat. Minu suurimaks kireks on itaalia keel ja kultuur, millele üritan pühendada iga päev kasvõi viis minutit, sest rohkem ei kipu muude tööde ja toimetuste kõrvalt aega jääma. 3–4 korda nädalas külastan jõusaali, et ennast ka füüsiliselt vormis hoida.

Maria Heleen õpib teist aastat Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd ja -poliitikat ning tegeleb võimalusel modellindusega.

Marten Thomas valmistub Gustav Adolfi gümnaasiumi põhikooli edukaks lõpetamiseks ning jätkab sügisest õpinguid Gustav Adolfi gümnaasiumis. Marteni suurimaks kireks on olnud kogu elu muusika ja kõik muusikaga seonduv.

Mark Gregor lõpetab 7. klassi Tallinna reaalkoolis ning tegeleb tennisega.

Toomas on finantsjuht ettevõttes, mille ta koos kaksikvenna Tõnise ja kahe sõbraga üle 30 aasta tagasi asutas. Toomas on endiselt ka väga aktiivne võistluspurjetaja.

Kas eesti rahvas saab sind veel kunagi modellina laval näha?

Never say never. See ei ole üldse võimatu, kuna hindan Eesti disaini kõrgelt ning kui keegi minu lemmikdisaineritest peaks mulle tegema taas ettepaneku enda kollektsiooni esitlemiseks, võtan võimalusel selle rõõmuga vastu.

KOMMENTAAR

Tavaliselt on vastupidi

Tiina Jantson, iludusvõistluste korraldaja

Seda ikka juhtub, et kui ema on nooruses olnud modell, siis tütar proovib samuti seda ametit. Praegu on Sixtina tantsu- ja modellikoolis aga pigem nii, et kui laps tuleb meile õppima, siis hoopiski ema tuleb ka pärast järgi oma kõnnakut lihvima ja poseerimist õppima.