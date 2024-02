Sel laupäeval, 10. veebruaril toimub Tallinna Botaanikaaias traditsiooniline Vitamiinipäev. Vitamiinidele pühendatud teemapäeval korraldatakse ekskursioone ja lastele töötube. Palmimajas saab soetada vitamiinirikkaid tooteid.

„Juba kolmandat aastat viime botaanikaaias läbi Vitamiinipäeva, et pöörata viirusterohkel perioodil tähelepanu olulistele terviseturgutajatele. Ootame huvilisi kogu perega, ekskursioonidel kasvuhoonetes saab näha erinevaid tsitruselisi ja muid põnevaid vilju. Töötubades lastele õpime tervisliku toitumise põhimõtteid ja arutame, kuidas mitmekesistada meie igapäevast toidulauda,“ ütleb ürituse kuraator ja Tallinna Botaanikaaia metoodik Marit Kasemets.

Vitamiinipäeval on võimalik osta erinevaid vitamiinirikkaid tooteid müüjalt Bio Life OÜ. Üritusel saab osaleda Tallinna Botaanikaaia tavapiletiga.

Vitamiinipäeva kava

• 12.00–13.00 „Toit ja toidutaimed“ töötuba lastele

• 12.00–13.00 ekskursioon

• 14.00–15.00 „Toit ja toidutaimed“ töötuba lastele

• 14.00–15.00 ekskursioon

Registreerumine töötuppa ja ekskursioonidele aadressil botaanikaaed.ee.

Tallinna Botaanikaaed on 1961. aastal loodud teadus-, haridus- ja kultuuriasutus, kus tegeletakse taimeriigi kaitse ja tutvustamisega. Tallinna Botaanikaaed paikneb 40-hektarilisel alal Pirita jõeorus ja siin kasvab avamaal ning kasvuhoonetes ühtekokku ligi 8500 nimetust taimi. Tallinna Botaanikaaia missioon on säilitada, arendada ja tutvustada rikkalikke taimekollektsioone ja herbaarkogusid ning teha teadus- ja loodusharidustööd elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks. Tallinna Botaanikaaia visioon on olla kaasaegse keskkonnateadliku mõtteviisi ning aia- ja maastikukujunduse edendamise eestvedaja.