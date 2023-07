Rahvusvaheline kestlikku turismi arendav organisatsioon Green Destinations andis Lahemaale ja Rakverele hinnangu rohesihtkohana. Rahvusvaheliste keskkonnaaudiitorite hinnang sihtkohale tervikuna on jaotatud viieks tasemeks, madalamalt loetledes pronks-, hõbe-, kuld-, plaatinatase ja kõige kõrgemana sertifitseeritud rohesihtkoha tase. Lahemaa tõusis kuldtasemelt plaatinatasemele, Rakvere sai eelnevate aastate pronksi asemel hõbeda.

Lahemaa tugevuseks turismisihtkohana on audiitorite hinnangul külastustiheduse ja turismi mõju seire – kõige tugevamal tasemel Eesti turismisihtkohtadest, sest seal on see aastakümnetega rahvuspargi tõttu üles ehitatud. Lisaks paistab Lahemaa silma kohalike väärtuste hoidmise ja eksponeerimisega ning kohalike ettevõtjate toetamisega. Edendamisruumi on eeskätt nii jäätmete tekke vähendamises kui ka nende ringlussevõtus.

Rakvere tugevused turismisihtkohana on audiitorite hinnangul kultuuripärandi säästev eksponeerimine, kohalike toodete ja teenuste reklaamimine ja ettevõtjate toetamine. Arenguvajadusena toodi välja külastajate rahulolu, turismi mõju ja kohalike elanike rahulolu seire ning säästvate energialahenduste kasutamine ettevõtetes.

„Roheliste sihtkohtade programm on olnud meile väga heaks struktuur, kuidas Lahemaast ühtne toimiv kestlik turismisihtkoht kujundada. Lahemaa Turismiühingu juhtimisel oleme kolme aastaga loonud võrgustiku ning arendanud säästvat liikumist, luues rattarendivõimalusi ja propageerides ühistransporti. Rahvusparki teatakse ennekõike kauni looduse pärast, aga Lahemaa paistab maailmaski silma tugeva kogukonna ja eri sektorite koostööga. Oleme õnnelikud, et kestliku Lahemaa nimel töötavad ühiselt nii ettevõtjad, väiksed vabatahtlikud seltsid kui ka kohalikud omavalitsused, keskkonnaamet ja RMK,“ ütles Lahemaa Turismiühingu juht Kaisa Linno.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linnale kui piirkonna turismi koordineerivale organisatsioonile tõus hõbetasemele suur tunnustus. „Rakvere on viimastel aastatel järjekindlalt panustanud, et linnas oleks hea elada, aga et siin oleks mõnus keskkond ka turistile. Loodushoid linnaruumis, kõnnialade laiendamine, näiteks ajaloolisel Pikal tänaval, gaasibusside kasutuselevõtt linnatranspordis on vaid mõned näited. Püüame linna ettevõtteid ühisturunduses esile tuua ja koostööd turismivaldkonnas veelgi tugevamaks teha. Koostöös erinevate sektorite ettevõtetega on väljakutseks ka energiatõhususeks enam võimalusi leida,“ sõnas linnapea.

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakond pakub Green Destinationsi ametliku partnerina võimalust arendada rohelises võtmes turismisihtkohta tervikuna neljandat aastat. „Sihtkohtade tervikliku hindamise peamine pluss on, et probleemid ei kuku ametkondade vahele ning paraneb elukeskkond nii külastajatele kui ka kohalikele,” ütles EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. „Green Destinations annab võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks.“

Hõbetasemega hinnati lisaks Rakverele ka Järvamaad ja Pärnumaad, Hiiumaa-Saaremaa tõusid hõbedalt kullale. Hinnang Tartumaale tuleb augustis.

Green Destinationsi auhinna- ja sertifitseerimisprogramm esitab omavalitsustele, maakondadele, piirkondadele ja kaitsealadele väljakutse arendada sihtkohti järjepidevalt häid keskkonnatavasid rakendades. Osalevad sihtkohad kasutavad jätkusuutlikkuse juhtimissüsteemi, kus regulaarselt ja sõltumatult kontrollitakse edusamme ning antakse soovitusi parendusteks. Piirkondlike partnerite toel on auhindu ja sertifikaate saanud enam kui 120 sihtkohta 25 riigis. Lisainfo www.greendestinations.org.

Kokkuvõte kõigi Eesti sihtkohtade kohta.