Suurimate talipühade saabumise eel on aeg mõelda, mida kinkida oma lähedastele. Ehkki lähedastele võib kinkida mitmeid erinevaid asju, on tekkinud üks trend: paljud otsivad kingiideesid, mis toovad ühtlasi rõõmu ja on ka praktilise väärtusega. Praktilised kingitused on aina populaarsemad ja seda heal põhjusel: sedasi näitad sa kingisaaja huvide ja soovide vastu üles omapoolset tähelepanelikkust. Muidugi on igaühel oma unikaalsed eelistused ja soovid, aga seekord jagame parimaid kingiideesid nendele, kellel pole palju aega köögis tegutsemiseks. Hästi läbimõeldud kingitus toob rõõmu, naudingut ja mugavust kingisaaja igapäevaellu.

Kuumaõhufritüür toob kööki rõõmu

Igaühel meist on tutvusringkonnas vähemalt üks inimene, kellel pole aega ega mahti kokkamiseks. Äkki ta on kaua tööl, elab üksi, sööb tihti väljas või on kokkamine muutunud lihtsalt tüütuks kohustuseks. Igal juhul on moodne kuumaõhu fritüür täiuslik kingitus, mis näitab sinu hoolivust ja toob rõõmu kööki, koju ning igapäevaellu.

Kuumaõhufritüürid on moodsad köögiseadmed, mis kasutavad erilist tehnoloogiat selleks, et küpsetada toitu vähese õliga. Neid kasutajasõbralikke seadmeid hinnatakse kõrgelt, kuna sedasi saab valmistada tervislikke toite kiirelt ja lihtsalt. Funktsionaalsed kuumaõhufritüürid valmistavad erinevaid rooge vaid mõne minutiga ning sobivad ka nõudlikele maitsetele. Alates lihast, kalast ja mereandidest kuni kookideni – kuumaõhufritüüris muutub toit krõbedaks, mahlaseks ja ei sisalda liigselt rasva. Kuna kuumaõhufritüürid on niivõrd hinnatud köögiseadmed, on saadaval ka suur valik erinevaid variante. Kuidas aga valida oma lähedasele õige mudel? Siin on mõned võtmepunktid, mida kuumaõhufritüüri valimisel arvestada:

Mahutavus : Kuumaõhufritüüri mahutavus määrab selle, kui palju toitu selles korraga valmistada saab. Ühele inimesele sobib kompaktne 1.5-liitrine fritüür. 2-3-liikmelisele perele on soovitatud 4-5-liitrine fritüür. Suurtele peredele sobib aga 8-10-liitrine või suurem mudel.

: Kuumaõhufritüüri mahutavus määrab selle, kui palju toitu selles korraga valmistada saab. Ühele inimesele sobib kompaktne 1.5-liitrine fritüür. 2-3-liikmelisele perele on soovitatud 4-5-liitrine fritüür. Suurtele peredele sobib aga 8-10-liitrine või suurem mudel. Funktsionaalsus : Paljudel kuumaõhufritüüridel on digitaalsed ekraanid, mitu küpsetuskorvi, eelseadistatud programmid ja palju muud. Kokkamissõpradele tasub valida mudel, millel on veelgi rohkem edasijõudnud funktsioonid. Neile, kes eelistavad kiireid ja lihtsaid toite, sobib ka lihtsam mudel.

: Paljudel kuumaõhufritüüridel on digitaalsed ekraanid, mitu küpsetuskorvi, eelseadistatud programmid ja palju muud. Kokkamissõpradele tasub valida mudel, millel on veelgi rohkem edasijõudnud funktsioonid. Neile, kes eelistavad kiireid ja lihtsaid toite, sobib ka lihtsam mudel. Lihtne puhastada: Köögis kokates tuleb arvestada ka hilisema koristamisega. Lähedase rõõmustamiseks vali aga lihtsasti puhastatav kuumaõhufritüür. Vali nakkumisvastane kate ja mudel, mille osad sobivad nõudepesumasinasse.

Kohvimasin – igapäevase rõõmu jaoks

Ükski päev ei möödu maitsva kohvita. Kas just selline on mõni sinu lähedane, keda tahad üllatada toreda kingitusega? Sel juhul lisa kinginimekirja kohvimasin: see toob kingisaajale rõõmu iga päev. Kuna kohvimasinad on üsna personaalsed, arvesta kingisaaja eelistusi. Mõne jaoks on esikohal kohvi maitse, teiste jaoks aga kiirus ja mugavus. Siin on väike juhend parima kohvimasina valimiseks:

Neile, kellel on kiire : Kui su lähedasel on kiired hommikud ja tal pole aega oma kohvi ärajoomiseks, vali kohvimasin, mis valmistab jooke kiirelt ja lihtsalt. Automaatsed kohvimasinad või kapselkohvimasinad on head valikud, kuna sedasi saab valmistada maitsva kohvi vaid ühe nupuvajutusega.

: Kui su lähedasel on kiired hommikud ja tal pole aega oma kohvi ärajoomiseks, vali kohvimasin, mis valmistab jooke kiirelt ja lihtsalt. Automaatsed kohvimasinad või kapselkohvimasinad on head valikud, kuna sedasi saab valmistada maitsva kohvi vaid ühe nupuvajutusega. Kodubaristadele: Kui su lähedane naudib kohvi valmistamise protsessi, on poolautomaatne kohvimasin täiuslik kingitus. Selle abil saab eksperimenteerida ja tunda end tõelise baristana , seda otse kodus.

Blender – mitmekülgne kingitus

Mitmekülgne blender on samuti praktiline kingitus, mis võib olla asendamatu abiline sinu lähedase köögis. Moodsad mitmefunktsionaalsed blenderid muudavad kokkamise kiireks ning sobivad just neile, kes järgivad tervislikku elustiili. Blenderiga saad valmistada smuutisid, suppe, kastmeid ja palju muud. Blenderi valimisel arvesta kingisaaja elustiili:

Neile, kes eelistavad lihtsaid ja kiireid võimalusi, sobib hästi kompaktne ja võimas blender smuutide valmistamiseks.

Neile, kes naudivad kulinaarseid eksperimente, sobib blender, mis suudab täita erinevaid ülesandeid – alates supi valmistamisest kuni külmade magustoitude või isegi teraviljade jahvatamiseni, et teha kodus leiba.

FOTO: pexels.com

Praktiline kingitus – hoolikalt läbimõeldud valik

Jagasime sinuga parimaid kingiideid, mis sobivad kindlasti neile, kellel pole aega või soovi selleks, et veeta köögis tunde. Pea meeles, et praktiline kingitus näitab sinu hoolivust. Mõtle sellele, mis kingisaajale korda läheb, mida ta väärtustab ja vajab. Sedasi saad valida välja kingituse, mis on tähendusrikas ja eriline.