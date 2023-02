Pesu on iga naisterahva elus tähtsal kohal, see annab enesekindluse ja seksikuse, aga ka suurepärase enesetunde ja kauni välimuse. Erinevad tegumoed, materjalid, rohked värvigammad tootevalikus võivad sobiva pesu leidmise muuta keerukaks protsessiks. Siinkohal mõned näpunäited õige pesu valikuks, mis meelitaks keha ja annaks mugava tunde.

Liivakellafiguurile sobiv aluspesu

X-tüüpi kehakuju ehk liivakellafiguur – proportsionaalne kehakuju – õlad ja puusad on ühelaiused ja vöökoht on sale – võimaldab kanda seda, mis meeldib. Eelkõige võiks pesu rõhutada figuuri kurvikust ning tuua esile saleda talje. Kõige paremini võiks sobida push-up ja balkonett-tüüpi rinnahoidjad. Suurema büsti korral tuleks vältida push-up‘i efektiga rinnahoidjaid. Püksikutest soovitame kõrge lõikega pesu, mis rõhutavad kaunist taljet.

Ööriiete puhul võiks sobida kenasti langev satiin, pitsilised detailid võiksid kaunistada kumerusi ja rõhutada vöökohta, andes ühtlasi ka luksusliku ja sensuaalse välimuse.

Pirni-figuurile sobiv aluspesu

Sellele kehatüübile on iseloomulik väike büst, sale piht ning puusad on laiemad kui õlad. Sellise figuuri muudab kütkestavaks pesu, mis tasakaalustab figuuri ega rõhuta üleliia puusi. Sobivaim oleks silmatorkavate detailidega push-up rinnahoidja. Samuti saab lisada keha ülaosasse volüümi ka satsidega. Kui juhtub olema lopsakam rind, siis on tähtis, et rinnahoidja oleks õiges suuruses ning ei oleks suurendava efektiga. Püksikutest võiksid olla kõige sobivamad kõrge pihaga püksikud, lisaks ka G-string või tangad.

Ööriiete puhul sobiks babydoll-tüüpi või sügava dekolteega öösärk, aga ka kõrge lõikega pitsist body.

Õuna-figuurile sobiv aluspesu

Sellele figuurile on iseloomulik volüümikas büst, ümaram piht, kitsad puusad ja peenikesed jalad. Eesmärgiks on luua visuaalne illusioon, mis tasakaalustaks keha proportsioone. Parim tulemus saavutatakse V-kaeluse abil, mis aitab tähelepanu taljelt büstile viia. Tugikaarega rinnahoidjad tagavad hea toetuse, pitsilised ja läbipaistvad rinnahoidjad loovad õrna ja loomuliku välimuse. Väga sobilikud on ka balkonett-tüüpi, tugikaartega rinnahoidjad. Vältima peaks push-up või pehmendustega rinnahoidjaid, samuti õlapaelteta mudeleid – kõike, mis suurt rinda veelgi suuremaks teeb.

Kõrge pihaga püksikud muudavad puusad visuaalsel kitsamaks. Samuti sobivad ükskõik millised tangad.

Ööriiete puhul sobiks babydoll-tüüpi kenasti langev öösärk aga ka sügava dekolteega pitsist body.

Atleetlikule kehale sobiv aluspesu

Atleetlik kehakuju on kõhna ja lihastes. Selle figuuri puhul võiks esile tuua veidi naiselikumaid vorme. Sobida võiks balkonett-tüüpi, push-up ja polsterdustega rinnahoidjad, millel satsid ja pitsist detailid või eriliselt kaunistatud õlapaelad ning erutav värvikombinatsioon. Allosas võiksid olla bokserid või keskmise värvliga püksikud, sellist pesu pakub Calvin Klein.

Ööriiete puhul sobiks babydoll-tüüpi volangidega, büsti rõhutav öösärk aga ka sügava dekolteega naiselikkust loov body.

Petite-figuurile sobiv aluspesu

Petite-figuur on lühike ja kõhn. Pesu valides võiks üritada visuaalselt lisada kehale pikkust ja volüümikust. Selleks sobib väga hästi sügava dekolteega ülaosa, mis lisab büstile suurust ja annab kehale pikkust. Ka kõrge lõikega tangad või stringid loovad mulje pikematest jalgadest ning lisavad sihvakust.

Ööriiete puhul sobiks babydoll-tüüpi öösärk, aga ka sügava dekoltee ja kõrge lõikega pitsist body, mis annavad kehale visuaalset pikkust juurde.

Õige materjali valimine

Materjali valimisel on oluline mõelda selle peale, et millise tunde see annab. Siinkohal on mugavus väga tähtis. Samuti tuleb valikut tehes silmas pidada tundlikule nahale või allergiatele sobivat aluspesu, milleks võiks olla sellised nahale sobivad looduslikud materjalid nagu puuvillased aluspüksid. Kindlasti tuleks valikut tehes mõelda ka aastaajale ja kliimale. Soojem ilm eeldab hästi hingavaid materjale nagu puuvill ja bambus.

Materjali valik mõjutab ka üldist välimust. Neutraalse välimuse tagamiseks tuleks valida pesukomplektid, mis on valmistatud venivatest ja kergetest kangastest nagu siid, satiin või mikrokiud.

Struktureerituma välimuse annab pesu, mis on valmistatud tugevamatest materjalidest, nagu pits või puuvill.

Ärgem unustagem mugavust!

Täiuslik pesu pakub nii füüsilist, emotsionaalset kui esteetilist rahuldust. Selline pesu muudab naise enesekindlaks ja loob hea enesetunde, mida on soov kogeda veel ja veel. Oluline on valida pesu, mis on mugav ja lubab tunda ennast vabalt. Aluspesu, mis on liiga kitsas või ebamugav võib mõjuda häirivalt ja anda hoobi enesekindlusele.

Aluspesu valides tuleb pöörata tähelepanu sobivusele ja suurusele, alati tuleks enne ostu sooritamist pesu proovida. Tuleb veenduda, et suurus on õige ja pesu istub mugavalt seljas ning toestab ja katab just sealt, kus seda on vaja.

Kokkuvõtteks võib öelda, et oma kehatüübile ideaalse pesu valimine seisneb stiilide ja materjalide leidmises, mis sobivad figuurile ning annavad enesekindlust ja seksikust. Olgu siis figuuriks liivakella-, pirni-, õuna-, sportlik- või petite-kehatüüp, on olemas aluspesu, mis just nendele ideaalselt sobib.

Siiski tuleb esikohale seada mugavus ning valida pesu, mis annab enesekindlust ja tagab mugavustunde.