Internetis mängime ja üleüldine surfamine on populaarne igas vanuses inimeste seas ja seetõttu on paslik tuletada meelde, kuidas seda teha turvaliselt ja millele tähelepanu pöörata, et mitte sattuda mõne pettuse ohvriks.

Väldi kahtlaste lehtede kasutamist ja enda andmete jagamist

Internetist leiab igasuguseid keskkondi ja veebilehekülgesid. Tasub olla ettevaatlik, kui kasutada mõnda lehte, mida pole enne külastanud ja mille kohta pole ka varem midagi kuulda olnud. See küll ei ole kohe ohumärk, aga enne, kui mõnele lehele sisestad enda tundlikke andmeid, siis tasub veenduda, kas tegemist on usaldusväärse keskkonnaga.

Turvaline internetis mängimine on hasartmängu platvormidel tagatud mitmete erinevate tehnoloogiliste lahenduste kasutamisega:

Selleks, et mäng oleks aus ja numbrimängude puhul poleks tulemused manipuleeritavad, kasutatakse RNG-süsteeme ehk juhuslike numbrite generaatoreid. Selleks, et viimased oleksid usaldusväärsed tuleb neil läbida sertifitseerimise organisatsioonide auditeid. Saadud sertifikaadid annavad turvatunde mängijatele, et mängu tulemused on ausad ja võrdväärsed kõikide osapoolte vahel.

Nii internetimängude lehtedel kui ka teistel veebilehekülgedel kasutatakse HTTPS-protokolle, et tagada turvaline ühendus.

SSL-krüpteering on järgmine väga levinud lahendus, mis on oluline selle jaoks, et veebiliiklus ei oleks kättesaadav kolmandatele isikutele.

Turvaliste makselahenduste kasutamine: pangalingid või seda teenust pakkuvad teised ettevõtted nagu näiteks Trustly, Apple Pay, Google Pay, krediitkaardimaksed, PayPal jt.

Määra tugevad ja turvalised paroolid

Palju juhtub ka olukordi, kus inimese sisselogimise paroolid on lekkima läinud ja neid kuritarvitatakse erinevatesse keskkondadesse logimisel. Selle jaoks on soovitatav luua tugevad paroolid, neid mõne aja tagant muuta ja kasutada unikaalseid paroole erinevates keskkondades. Turvalisuse tagab 2FA ehk kaheastmeline autentimine, mille korral tuleb enda sisselogimist kinnitada teise seadme kaudu. See muudab keskkondadesse sisselogimise keeruliseks siis, kui näiteks parool on lekkinud ja sellega üritatakse sisse saada.

Samuti hoia enda paroole turvalises kohas: selleks on soovitatav kasutada eraldi paroolihaldureid, nagu näiteks Google Password Manager, Apple Keychain jt. Nende abil saab automaatselt genereerida uusi ja tugevaid paroole, aga ka hoida enda loodud paroole turvaliselt.

Uuenda brauserit ja enda seadme sätteid regulaarselt

Turvalisuse tagamise juures on ka väga olulisel kohal ka see, et seade tarkvara on uuendatud õigeaegselt ja vastab viimasele versioonile. See kehtib ka brauseri ja erinevate telefoni äppide kohta, mis vajavad mõne aja tagant uuendamist. Tarkvara regulaarne uuendamine on äärmiselt oluline selleks, et vältida võimalikke küberrünnakuid.

GDPR reguleerib isikuandmete kogumist, hoidmist ja töötlemist

Ei tasu jagada üleliigseid isikuandmeid igasugustesse keskkondadesse, enne nende jagamist veendu, et keskkond on usaldusväärne. Andmete kogumist ja sellega seonduvaid tegevusi reguleerib GDPR, mida tuleb igal ettevõttel, kes isikuandmeid kogub, järgida.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!