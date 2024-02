Räägime sellest, kuidas valida vahva mängumaja või batuut ja mida arvestada aianurga kujundamisel. Olgu selleks vastupidav terrassipõrand, -mööbel või lapsi rõõmustavad mänguvahendid, järgmistes lõikudes anname sulle nõu, kuidas planeerida unistuste aeda.

Kaardista oma pere soovid ja vajadused

Küsi lastelt, mida nemad aeda soovivad ja pane kirja see, mida sina soovid seal teha. Arvesta aia planeerimisel, et üks osa sellest sisaldaks laste jaoks põnevaid tegevusi. Tulenevalt laste hobidest, võiks aias olla korvpallikorv, jalgpallivärav, suur batuut või hoopiski mängumaja.

Ära selle juures unusta enda soove ja vajadusi ning planeeri õdus aianurk, kus on võimalik grillida, külalisi võõrustada ja niisama aega maha võtta. Pannes kirja kõik soovid, saad hea ülevaate, et selle põhjal panna paika lõplik plaan, mille põhjal tegutsema hakata.

Grillinurga planeerimine

Kui sinu unistuseks on mõnus grillnurk, siis tuleb alustada planeerimist sellest, et otsustada, kas see ehitada terrassi osaks või luua täiesti eraldiseisev grillnurk või -maja. Üks kõige lihtsamaid viise on see luua olemasolevale terrassile, sest siis on selleks jaoks juba olemas vajaminev terrassipõrand ja ehk isegi katus või varjualune, mille pärast ei pea muretsema.

Planeerides grillnurka kohta, kus ei ole midagi, tuleb see nullist ise või professionaali abiga ehitada. Mõtle läbi, milline on sinu unistuste grillnurk ja alusta ehituse ning sisustamisega.

• Pane kirja, milline on ideaalne grillnurk, et hinnata selle realistlikkust ja valida välja soovid, millega edasi minna.

• Alusta planeerimise ja eelarve seadmisega.

• Leia vajaminev mööbel ja kõik muu vajalik.

• Eelista alati tarvikuid, mis on vastupidavad ja ilmastikutingimustele vastupidavad.

• Ära unusta sisustusdetaile nagu tekstiile, laternaid ja tulesid, et muuta grillnurk õdusaks paigaks ka õhtupimeduses.

Mänguala planeerimine

Teine oluline osa on mänguala. Planeeri seda koos lastega, et luua midagi, mis neile päriselt rõõmu pakub. Pange üheskoos paika, millised atraktsioonid võiksid seal olla. Kõikidele lastele, olenemata vanusest, meeldib kiikuda, seega planeeri aeda mõni kiik. Kui sul kasvavad väiksemad lapsed, võib neile meeldida ka omaenda mängumaja või liumägi.

Suuremad lapsed võivad soovida seevastu batuuti. Ükskõik, millised mänguvahendi oma aeda planeerid, veendu selles, et need on paigaldatud ohutult ja et neid kasutatakse võimalikult turvaliselt. Ohutuse paremaks tagamiseks tasub võtta kasutusele ohutusabinõud, näiteks batuudi puhul osta turvavõrk ja tutvustada lastele kasutamisega kaasnevaid reegleid.

Lisaks batuutidele ja teistele suurematele mänguvahenditele, muudavad õues veetmise lõbusaks vahvad õuemängud. Osta koju jalg- või korvpall meeskonnamängu harjutamiseks, sulgpalli reketid või hoopiski kriket, mida kogu perega mängida. Usu meid, need mänguvahendid pole vaid lastele, vaid võivad muuta ka täiskasvanutega ajaveetmise aktiivseks ja vahvaks.

Kaup24 ja Hansapost pakuvad mitmekülgseid võimalusi oma unistuse aia realiseerimiseks alates õuemänguasjadest kuni aiamööblini välja, avasta kõik pakkumised ja kujunda aed, millest rõõmu tunda!