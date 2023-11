Autoreis on ühelt poolt kõige meeldivam reisiviis: liigu siis kui tahad ja peatu siis kui tahad. Teiselt poolt on sellelgi oma miinused, ent mahukas auto katuseboks, põhjalik planeerimine ja nutikas pakkimine lahendavad reeglina need tavalised autoreisi mured.

Kuidas autosse rohkem mahutada?

Autoreisi miinusena nähakse seda, et ühte sõidukisse peavad ära mahtuma nii pagas kui ka reisilised ise. Pikad sõidutunnid asjade vahele pressituna ei ole aga viis, kuidas puhkusest viimast võtta. Mida siis teha? Pakkida vaid minimaalne ja ülejäänud tee peal osta, pole ka variant, sest enamus rahakotte ei peaks sellele lähenemisele vastu. Autosse on vaja lisaruumi.

Muidugi, järelhaagis! Sinna võib laduda nii palju asju, et koorem on suuremgi kui auto! Jah, see mahutaks tõesti kõik vajaliku, ent järelhaagisega sõitmine nõuab natukene kogemust ja teadmisi. Võimalik, et autoreis ei ole see koht, kus tahad neid kogemusi omandama asuda. Teine variant on aga auto katuseboks!

Auto katuseboks reisile kaasa!

Olenemata sellest, kas huvi on katuseboksi rent või tahad teada, millist katuseboksi valida ning endale osta, on esimeseks sammuks katuseboksi kinnitused. Niisama auto katuseboks katusele püsima ei jää. Tõsi, mõnikord on juba olemas reelingud, tihtipeale on need vaja aga alles soetada. Reelingute külge läheb katuseraam ja katuseraamile auto katuseboks.

Ja kui üks auto katuseboks sobib mitmetele erinevatele mudelitele, siis reelingud ja katuseraam ei ole universaalsed. Need tuleb valida konkreetselt auto enda järgi, nii et ära jää lootma sellele, et saad päev enne reisi sõbra autolt need enda autole ümber tõsta. Telli juba aegsasti ära reelingud ja katuseraam ning vali Kaup24 e-poest välja ka sobilik katuseboks: Hapro, Mammooth, HAKR jne.

Planeerimine on asja võti

Olemasoleva ruumi tark kasutamine on järgmine samm mugava reisi suunas, muidu pressid ka lisandunud ruumi suvalisi asju täis ja lõpptulemus on ikka see, et peab pagasi otsas kügelema. Nii et kuigi katuseboksi teine levinud nimetus on suusaboks, siis reaalselt võib katuseboksi aga ka muud pakkida, ikka vastavalt reisi olemusele ning seltskonna vajadustele.

Keset suve sooja riiki reisides ei ole tõenäoliselt vaja „igaks juhuks“ sügisjopet kaasa pakkida ning kui tead kindlalt, et ööbid hotellides-hostelites, võib telk ja matkavarustus koju jääda. Mõtle läbi ka see, kas ja kus on võimalik pesu pesta. Juba kolmest–neljast päevast pikemal reisil aitab see ruumi oluliselt kokku hoida, kui ei paki igaks päevaks eraldi asju, vaid vahepeal riideid pesed.

Autoekspert mõtleb enne kui pakib

Auto katuseboks Hansaposti e-poest soetatud, reisile kaasatulevad asjad välja valitud – kuhu need siis panna? Klassikaline lähenemine on see kõige kergem: mida kavatsed tihedamalt kasutada, olgu ka lihtsamini ligipääsetav. Seetõttu satuvad auto pagasiruumi näiteks reisiteeks mõeldud snäkid-joogid, varuriided, ujumisriided ja -rätik kiireks sulpsatuseks, asjad mis on liiga rasked katuseboksi tõstmiseks või mis vajavad elektrit nagu näiteks autokülmik.

Katuseboks on aga koht, kuhu panna kraam, mida on plaanis kasutada hiljem (st kõik, mida läheb vaja reisi sihtkohas), mida kasutatakse harvem (snorgeldamismask ja -lestad) ning mida autosse on keeruline mahutada (lumelaud või mäesuusad). Igal juhul pakub auto katuseboks kindlust, et ei pea nuputama, kes või mis reisilt koju jääb. Ära mahub pagas, reisilised ja ruumi jätkub isegi suveniiridele.