20. oktoobril kinodesse jõudnud koguperekomöödia „Tähtsad ninad“ kogub koolivaheajal kiirelt vaatajaid – filmile on tänaseks ostetud juba 12 781 kinopiletit. Alates 31. oktoobrist lisanduvad kinokavadesse ka vaegkuuljatele mõeldud seansid.

Filmi tootjad avaldasid värske treileri.

Filmilevitaja Timo Dieneri sõnul on koolivaheaja esimene pool näidanud, et lapsed ja noored võtsid filmi väga positiivselt vastu. „Kui reeglina on huvi uue filmi vastu kõrgeim just avanädalavahetusel, siis lastele ja noortele mõeldud filmidel on sageli „pikemad jalad“. Selle sihtrühma puhul pole ebatavaline ka see, et meeldinud filmi minnakse vaatama rohkem kui korra. „Tähtsaid ninasid“ vaatab kinos praegu iga päev 1500–2000 inimest, mistõttu julgen prognoosida, et filmi koolivaheajanädala vaatajanumber ei jää avanädalavahetuse vaatajate arvule alla.“

Dieneri sõnul on „Tähtsate ninade“ edu taga see, et tegu on koolivaheajaks ideaalse meelelahutusega. „See on lõbus ja südamlik lugu, mis ei ole samas väga suhkrune. Filmis on nalja ja naeru igas vanuses vaatajale. Samuti leidub seal oma õpetlik element. See sobib vaatamiseks nii peredele kui ka sõpruskondadele. Film annab hea võimaluse arutada lastega selliseid teemasid, mis seonduvad rahatarkuse, ettevõtluse, mõistliku tarbimise, aga ka näiteks rahapesuga.“

Film on kinodes üle Eesti. Alates 31. oktoobrist lisanduvad kinokavadesse vaegkuuljatele sobivad „Tähtsad ninad“ seansid. Need leiab kinokavast üles märkega „eesti keeles, eestikeelsete subtiitritega.“

„Tähtsad ninad“ valiti ainsa kodumaise mängufilmina novembris toimuva PÖFF-i rahvusvahelisse laste- ja noortefilmide võistlusprogrammi Just Film.

Sünopis

13-aastased Oliver ja Sass meisterdavad tööõpetuse tunnis ninakujulise prillihoidja, mis äratab ootamatult salapärase suurinvestori huvi. Samal ajal näeb Oliveri hiljuti koondatud isa vaeva, et leida uus ametikoht. Poisid on iseseisvaks äriajamiseks aga liiga noored ning nii tekibki Oliveril plaan, kuidas kaks kärbest ühe hoobiga tabada – nad palkavad oma firmat juhtima Oliveri isa ning päästavad seeläbi ka vanemate karile sõitnud abielu!

Konks on aga selles, et Oliveri isa ei tea, et töötab oma poja ja tolle sõbra Sassi heaks. Algab hoogne topeltmäng, mis eskaleerub, kui poisid saavad teada, mis on salapärasel investoril tegelikult plaanis.

Režissöör Ingomar Vihmari sõnul jutustab uus kodumaine koguperekomöödia „Tähtsad ninad“ laste ja vanemate suhetest kaasaegse ja värske nurga alt, esitades küsimuse, mida on ühel perekonnal tarvis õnnelik olemiseks. Filmi käigus segunevad ja muutuvad rollid – näeme täiskasvanuna käituvaid lapsi ja lastena käituvaid vanemaid. Peaosatäitjatest poisid Oliver ja Sass tulevad välja geniaalse plaaniga asutada iduettevõte ja päästa selle abil oma pere nii majanduslikest raskustest kui ka omavahelistest pingetest.

Filmis löövad kaasa tuntud näitlejad Mattias Naan, Saara Pius, Mait Malmsten, Priit Loog, Lauri Nebel, Taavi Teplenkov, Kleer Maibaum, Janek Joost, Piret Simson jpt. Peaosatäitjatest lapsi mängivad Ruben Tolk ja Robert Alexander Peets. Lisaks näitlevad filmis Lumi Soomets, Elo-Mirt Oja, Nora Mia Pai, Albert Miina, Tanja Mihhailova-Saar, Sofia Mihhaljova, Nils Mattias Steinberg, Margo Mitt, Carita Vaikjärv, Erik Soasepp, Ahto Aaremäe, Kaido Palu, Age Ploom, Juta Killing, Erki-Martin Lepik, Tõnu Kapper, Erik Vent, Max Õispuu, Margus Roosipuu ja Kaarel Nõmmik.

„Tähtsad ninad“ režissöör Ingomar Vihmar töötab Endla teatris lavastaja ja loomingulise juhina. Tema lavastatud on näiteks „Tramm nimega Iha“ Endla teatris, „Õitseng“ ja „Saatuse heidikute kuu“ Eesti Draamateatris ning „Keskea rõõmud“ Tartu Uues Teatris.

Filmi operaator on Heiko Sikka („Eia jõulud Tondikakul“, „Polaarpoiss“), stsenarist Martin Algus („Soo“, „Sangarid“, „Reetur“), kunstnik Anneli Arusaar („Päevad, mis ajasid segadusse“, „Skandinaavia vaikus“, „Bodom“), kostüümikunstnik Jaanus Vahtra („Kupee nr 6“, „November“, „Viimased“). Helilooja on artistinime all Leslie Da Bass tuntud Leslie Laasner, produtsendid Esko Rips ja Diana Mikita („O2“, „Supilinna salaselts“, „Apteeker Melchior“).

Filmi tootja on Nafta Films. Filmi tootmist rahastasid Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Elisa, Creative Europe Media, Tartu Filmifond ja Estiko Grupp.

Kaadrid filmist.