Vastab Ülle Pind, Swedbanki personalijuht.

Kas pikad töötunnid on ikka investeering tulevikku?

Kohtusin hiljuti kahekümnendates eluaastates ettevõtjatega, kellega tuli jutuks tööaeg ja sellest tulenev elukvaliteet. Kui ma üritasin neid veenda, et normaalne nädalane tööaeg on 40 tundi, mitte rohkem, tuli vastuseks, et see pole piisav. Praktika aga näitab, et sageli on just ületöötamine vaimse tervise probleemide ja läbipõlemise põhjus. Seejuures saavad uuringute kohaselt inimeste tervisemured aina enam alguse just vaimse tervise probleemidest. Nii jäävad inimesed pigem haiguslehele, kuid ei tegele juurprobleemiga ning vaimse tervise mured aina süvenevad.

Mida tähendab mõiste „täisväärtuslik elu“?

Ühel koolitusel, kui meil paluti sulgeda silmad ja mõtiskleda, kus tahame olla viiekümne aasta pärast: millised inimesed on meie ümber, kuidas näeme oma elu ning millised oleme ise. Taipasin, et kui ma praegu ei pinguta suhete hoidmise nimel, siis ei pruugi mul olla tulevikus kedagi, kelle poole pöörduda. Ma mõistsin, et olen kaotanud töö ja elustiili tõttu palju sõpru, sest mul ei ole olnud nende jaoks aega. Täisväärtuslik elu tähendab rohkem kui ainult tööd. Vaimse tervise hoidmiseks on vaja häid suhteid, piisavalt und ja puhkeaega, tasakaalustatud toitu ja liikumist ning meeldivaid emotsioone. Noorena võib tunduda, et pikad töötunnid on investeering tulevikku, kuid tehes seda vaimse tervise arvelt, ei pruugi enam hiljem olla millessegi investeerida. Noorena tehtud valikutest sõltub, milline on elu 70.–80. eluaastatel.

Mida nõuab edukas karjäär?

Eelnev ei tähenda, et karjääritegemine oleks halb. Oma tööalase kompetentsi tõstmine ja eesmärkide saavutamine on samuti olulised nii eneseteostuseks kui ka iseseisvuse toetamiseks, ent edu saavutatakse tasakaalu leidmisega. Üht eluvaldkonda ei tohiks isoleerida teisest, sest põrumine ühes tähendab tihtipeale põrumist ka teises. Ehk siis peresuhted peavad korras olema.