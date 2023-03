Sind ootab peagi ees kolimine ja üks hinnalisemaid esemeid, mida pead oma uude koju viima, on klaver?

Klaveri kolimine ei ole lihtsate killast, sest tegemist on õrna ja suure muusikainstrumendiga. Kuidas aga kolida nii, et jääda ise terveks ja tagada turvaline klaveri transport?

Ära pusi üksi

Kas teadsid, et sõltuvalt klaveri liigist võib selle kaal olla 170 kuni 500 kg? Vaatamata sellele, kui tugev oled, ei piisa ühest inimesest, et klaver ühest kohast teise viia.

Ühe klaveri vedamiseks on vaja vähemalt nelja inimest ja nutikaid võtteid, et mitte vigastada end või enda kodu põrandaid ja seinu.

Kolimisteenused selliste raskete esemete transportimisel kõige õigemaks valikuks. Kolimisfirma oskab pakkida ja transportida sinu klaveri selliselt, et selle liigutamisel ei tekiks vigastusi.

Kõige kindlam ja turvalisem viis on jätta klaveri kolimine spetsialistide hoolde, sest selle transportimiseks on vaja nii spetsiaalset varustus kui ka hulganisti teadmisi.

Neil ei ole probleemiks ka kõige kitsamad ja keerukamad trepid, mis võivad tee peale ette jääda. Rääkimata õigetest tõstmisvõtetest, mis säästavad selga ja sinu kodus asuvaid teisi esemeid.

Klaveri kolimine algab planeerimisest

Enne, kui hakkad klaverilt tolmu pühkima ja seda pakkima, mõõda ära ukseavad ja mõtle läbi kogu teekond, kust sa pead klaverit vedama. Mõõtmine on oluline selle jaoks, et sa saaksid üldse aru, kas klaver mahub toast välja ja uude koju sisse.

Oskuslik planeerimine aitab ennetada ohtlikke olukordi, mis võivad vigastada sind või sinu kodu põrandaid ja seinu. Järgmiseks leia tuttavad, kes on sind valmis abistama ja osta või rendi tõstmiseks vajalikud abivahendid.

Korralik pakkimine ennetab kahjustusi klaverile ja kodu seintele

Olenemata sellest, kas hakkad kolima pianiinot või tiibklaverit, on tegemist raske esemega, mis võib lihtsalt liigutamisel tekitada kriimustusi uhiuuele parketile ja seintele. Puutumata ei jää ka klaveri pind. Seetõttu pööra palju rõhku pakkimisele.

Järgi järgmiseid samme, et pakkida klaver korralikult ja turvaliselt vigastamata instrumenti või kodu seinasid ja põrandat.

Sulge klahvistiku kaas ja lukusta see. Kui lukustamine ei ole võimalik, siis veendu, et see oleks sisse pakkimisel suletud. Ära kasuta teipi, kuna see võib puitpinda valede võtet korral rikkuda.

Paki kogu klaver korralikult ära. Veendu, et kõik nurgad oleksid tugevalt kaetud, et need ei saaks viga transportimise käigus. Kinnitamiseks kasuta teipi, kuid väldi teibi kasutamist otse klaveri pinnal.

Klaveri transport nõuab nutikust

Klaverimängijana tead kindlasti, et selle rattad ei ole mõeldud mööda tuba ringi liikumiseks. Seetõttu tuleb klaveri liigutamisel võtta kasutusele teised võtted, mis ei kahjustaks selle rattaid. Transport ühest kohast teise sõltub suuresti sinu klaveri tüübist kui ka liikumise koridorist.

Turvaliseks klaveri liigutamiseks läheb vaja transpordirihmasid, kaldteed kui ka teisi vahendeid. Kõiki neid kolimiseks mõeldud tarbeid on võimalik soetada või rentida. Küll aga on keeruline kiiresti omandada õigeid võtteid klaveri tõstmiseks ja vedamiseks mööda koridore ja treppe.

Ükskõik kui korralikult oled klaveri pakkinud, võid selle liigutamisega siiski kriimustada põrandaid ja kogemata kriipida ukseavasid või lausa seinu.

Kui põrandad ja seinad saab suhteliselt kerge vaevaga parandatud, siis vigastused, mis võivad tekkida valest tõstetehnikast sulle endale, võivad olla palju raskemad. Rääkimata hinnalisest klaverist.

Usalda pikaajalise kogemusega eksperte ja koli oma klaver uude kohta koos usaldusväärse kolimisfirmaga!