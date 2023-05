Kas mõtled kodu müügile? Kui oled kunagi kinnisvara müünud, siis tead, kui stressirohke võib see olla.

Portaalidesse müügikuulutuse lisamine, kodu huviliste jaoks korras hoidmine, pidev võõraste inimeste vastuvõtmine jne. Pole ka harv juhus, kui ostuhuvilised tahavad tulla sinu kodu vaatama nüüd ja kohe – lüües päevaplaanid ja -rutiini täielikult sassi.

Hinnastamine, vastupakkumiste tegemine, mure ostja leidmise pärast – see kõik on tülikas, aeganõudev ja stressirohke.

Meie eesmärk on pakkuda klientidele kinnisvaramüügi teenust, mis on lihtne, arusaadav ja ilma igasuguste „agadeta”. Teenus, mis oleks stressivaba, lihtne ning ennekõike mugav. Meie meeskond koosneb ekspertidest, kes on läbi aastate lahendanud erinevaid muresid, mis kinnisvara müümisega kaasnevad. Taasleiutasime kodumüügi protsessi ning pakume klientidele seda, mida nad tegelikult vajavad – turvalisust, kogemust ja lihtsust.

Inimestel, kes hindavad privaatsust ja mugavust, on võimalik müüa oma kinnisvara otse meile – maksame kuni 93% turuhinnast kohe kätte. Neid, kes soovivad oma kodu eest saada maksimaalset hinda, abistavad meie eksperdid müügiga avatud turul. Meiega töötades väldivad omanikud kinnisvara müügiga seotud sekeldusi.

Otsemüük (ostame sinu kinnisvara) sobib neile, kes:

• hindavad aega ja mugavust,

• on kiire eluviisiga,

• omavad lemmikloomi, kellele ei meeldi võõrad,

• peavad kiiremas korras elukohta vahetama.

Paindlik müük (müük avatud turul) sobib neile, kes:

• soovivad saada oma kodu eest maksimaalset hinda,

• ei pea kodu kiiresti müüma,

• vajavad kodu müümise juures ajatundja abi,

• omavad kinnisvara, mis on vähem likviidne.

Uuri rohkem meie kohta: www.kinnisvaraost.com – lihtsaim viis müüa kinnisvara.