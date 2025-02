Kingituse valimine võib vahel tunduda tõeliselt keeruline, eriti kui kingisaajaks on mees, kellel justkui on kõik juba olemas. Olgu see sünnipäev, isadepäev, jõulud või mõni muu tähtpäev – ideaalne kingitus peaks olema meeldejääv, praktiline ja kindlasti ka südamest tulev. Kui otsid inspiratsiooni, siis siin on mõned nutikad ja originaalsed ideed, mis aitavad sul leida selle õige üllatuse.

Elamused ja kogemused – parim kingitus on mälestus

Kui füüsilised esemed tunduvad ebavajalikud, siis elamused on alati hea lahendus. Kogemused jäävad meelde kauem kui ükski ese ning loovad unustamatuid hetki.

Adrenaliinirohke kogemus – kui mees armastab põnevust, võib talle meeldida langevarjuhüpe, kardisõit või näiteks ralliauto kõrvalistmel driftimine.

Spaa- ja lõõgastuspakett – isegi kõige tegusam mees hindab vahel puhkust ja lõõgastust. Spaa-pakett või massaažiseanss on suurepärane viis argipäeva stressi maandamiseks.

Kokanduskursus või meistriklass – kui kingisaaja naudib head toitu või kokkamist, võib talle meeldida kursus mõne tuntud koka käe all või näiteks meistriklass käsitööõllede pruulimises.

Kontserdi- või teatripiletid – kui mees on muusika või kultuurihuviline, on piletid tema lemmikbändi kontserdile või teatrisse kindla peale minek.

Luksuslikud ja praktilised kingitused

Kingitused meestele võivad olla midagi praktilist, kuid samas ka luksuslikku. Sellisel juhul on valikuvõimalusi palju.

Kvaliteetne habemeajamis- ja hoolduskomplekt – kui mees hoolitseb oma välimuse eest, hindab ta kvaliteetseid habemehooldustooteid või klassikalist raseerimiskomplekti.

Eksklusiivsed parfüümid – unikaalne ja kvaliteetne parfüüm on alati hea kingiidee. Notino veebipoest leiab luksuslikke meeste lõhnu, mis sobivad igale maitsele – olgu see värske, puidune või vürtsikas aroom.

Stiilne nahast aksessuaar – kvaliteetne nahast rahakott, võtmehoidja või kaarditasku on elegantne ja praktiline kingitus, mida mees kasutab iga päev.

Disainerkell või nutikell – kell on midagi enamat kui lihtsalt ajanäitaja – see on stiilielement ja praktiline abimees. Kui klassikaline kell ei tundu õige valik, võib nutikell pakkuda rohkelt kasulikke funktsioone.

Tehnoloogia ja nutikad vidinad

Kui mees on huvitatud tehnikast ja uuenduslikest vidinatest, leiab alati midagi huvitavat, mis teda rõõmustab.

Juhtmevabad kõrvaklapid või nutikas kõlar – muusikasõbrale on kvaliteetsed juhtmevabad kõrvaklapid või kodune nutikõlar alati hea kingitus.

Multifunktsionaalne tööriist või taskulamp – kui mees armastab matkamas käia või nokitseda, hindab ta praktilisi tööriistu, mis on kompaktsed ja mitmekülgsed.

Virtuaalreaalsuse prillid või mängutarvikud – kui kingisaaja on tehnoloogiahuviline või mängude entusiast, siis võiksid VR-prillid või uued mängutarvikud olla täpselt see, mida ta vajab.

Mida kingitust valides silmas pidada?

Kingituse tegemine on midagi enamat kui lihtsalt eseme üleandmine – see peaks peegeldama kingisaaja isiksust ja huve. Oluline on mõelda inimesele, kellele kingitust teed, ja arvestada tema elustiili ning eelistusi. Kui täpset ideed pole, tasub küsida vihjeid tema sõpradelt või pereliikmetelt. Sageli oskavad lähedased paremini öelda, mida kingisaaja vajab või millest ta on unistanud.

Esimene samm on mõelda kingisaaja hobidele ja huvidele. Kui mees armastab sporti, reisimist või tehnoloogiat, on nendega seotud kingitused alati hea valik. Samuti võib mõelda praktilistele esemetele, mida ta igapäevaselt kasutada saaks.

Teine hea lahendus on valida midagi isikupärast, näiteks graveeringuga ese, spetsiaalselt temale loodud fotoraamat või eksklusiivne kingitus, mis räägib teie ühisest loost. See lisab kingitusele erilise tähenduse ja muudab selle meeldejäävaks.

Kui ei soovi riskida valiku tegemisega, on kinkekaart alati kindel lahendus. See annab kingisaajale võimaluse ise valida midagi, mis talle tõeliselt meeldib ja mida ta vajab. Kõige olulisem on meeles pidada, et parim kingitus ei pea olema kallis ega luksuslik, vaid läbimõeldud ja südamest tehtud. Selline kingitus toob alati rõõmu ja jääb kauaks meelde.