Kiirkasiinod on viimase paari aastaga muutnud internetikasiinode turgu äratundmatuseni. Tänaseks on kiirkasiinodest saanud eelistatud valik tuhandete mängijate jaoks, kes hindavad üle kõige kiireid väljamakseid ja registreerimisvaba kogemust.

Aga mis täpsemalt need kiirkasiinod on, mis eristab neid tavalistest veebikasiinodest ning kuidas nad on saanud nii suureks osaks hasartmängumaaimast? Kiirkasiinode ajalugu avab Kiirkasiinod.co peatoimetaja Priit Kask.

Mis on kiirkasiinod?

Kiirkasiinod, mis tuntud ka kui Pay N Play kasiinod, on netikasiinod, kus mängijad saavad alustada mängimist ilma traditsioonilise registreerimisprotsessita. Kiirkasiinod põhinevad kaasaegsetel makselahendusetel nagu Trustly, Brite või Zimpler, mis võimaldavad mängijatel oma identiteeti tuvastada ja makseid teha otse oma pangakontolt. See tähendab, et mängimise alustamine ja väljamaksed toimuvad oluliselt kiiremini kui tavalistes veebikasiinodes.

Kiirkasiinode suurimaks eeliseks on nende lihtsus ja kiirus. Mängijad ei pea kulutama aega kontode loomisele ega dokumentide üleslaadimisele – kogu protsess on viidud miinimumini. Üldiselt jõuavad ka kiirkasiinode võidud mängija pangakontole vaid mõne minutiga. Kiired väljamaksed on üks kiirkasiinode peamisi võlusid.

Kiirkasiinode ajalugu

Kiirkasiinode ajalugu ulatub aastasse 2016, mil turule ilmus esimene omalaadne kasiino – Ninja Casino. Ninja Casino saavutas hetkega populaarsuse, kuna neil oli eksklusiivne kokkulepe Trustly makseteenusega, mis andis neile turul ainulaadse eelise kuni 2018. aastani. Registreerimisvaba mängukogemus oli toona midagi täiesti uut ja innovaatilist.

2019. aastal hakkasid ilmuma esimesed Ninjaga konkureerivad kiirkasiinod, kuid nende arv jäi algul veel suhteliselt väikseks. Kiirkasiinode tõeline võidukäik algas 2020. aastal, mil nende kiirus ja mugav kasutuskogemus hakkasid võitma laiema hulga mängijate usaldust.

Aastaks 2022 oli kiirkasiinodest saanud standard uute veebikasiinode seas – peaaegu kõik uued turule tulnud netikasiinod olid kiirkasiinod. Mängijad olid selleks ajaks juba harjunud kiirete ja lihtsate lahendustega ning traditsioonilised veebikasiinod hakkasid tunduma aegunud.

Ka see aasta on toonud kiirkasiinode maailma uusi tuuli. 2024. aasta jaanuaris avati kolm uut kiirkasiinot – ReSpin, Red Dice ja Fruta – juunis liitus nende ridadega Pelikaani ning oktoobris avati Shotz. Kõik need kasiinod pakuvad kaasaegset kasutajakogemust, kiireid makselahendusi ja on pälvinud juba paljude Eesti mängijate tähelepanu.

Kuidas uued kiirkasiinod üksteisest eristuvad?

Kuna kiirkasiinod jagavad sarnast üldist kontseptsiooni, on just väikesed erisused mängukogemuses need, mis aitavad mängijatel valida endale sobivaima. Ka 2024. aastal avatud kiirkasiinodel on kõigil oma eripärad nii tugevuste kui ka nõrkuste näol.

ReSpin paistab silma selgete boonuspakkumiste ja hea klienditeenindusega, mis on saadaval iga päev kella 09-24. Samas on selle kiirkasiino mänguvalik mõnevõrra piiratud. ReSpini makselahendus on Zimpler, mis tagab kiired väljamaksed.

Fruta peamisteks tugevusteks on turvalisus ja kasutajasõbralikkus. Kuigi Fruta boonustel ja klienditoe saadavusel on veel arenguruumi, on Fruta siiski mängijate seas hästi vastu võetud. Kasiino on lihtne, kiire ja usaldusväärne ning kõige olulisemad mängud on neil olemas.

Red Dice eristub laia mänguvaliku ja ööpäevaringse klienditeeninduse poolest. See muudab selle kasiino kasutamise äärmiselt mugavaks – hommikul ja öösel. Lisaks pakub Red Dice atraktiivseid kasiinoboonuseid, mis tõmbavad ligi uusi mängijaid.

Pelikaani, mis avati 2024. aasta juunis, pakub küll väiksemat mänguvalikut, kuid kasiino tugevusteks on hea kasutajakogemus ja atraktiivsed boonuspakkumised. Pelikaani klienditeenindus on aga vaid saadaval kella 8-20.

Tulevikuperspektiiv

Kiirkasiinode kiire tõus näitab selgelt, et mängijad eelistavad lihtsat ja mugavat mängukogemust kõigele muule. Kuna 2024. aasta on juba toonud turule mitmeid uusi kiirkasiinosid, võib eeldada, et tulevikus näeme veel rohkem uusi lahendusi, mis keskenduvad veelgi efektiivsemale kasutajakogemusele.

Kiirkasiinod on muutnud internetikasiinode maailma pöördumatult ja nende populaarsus ei näita vaibumise märke. Uued mängijad hindavad kiireid ja lihtsaid lahendusi ning traditsioonilised kasiinod on sunnitud konkurentsis püsimiseks muutustega kohanema.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!